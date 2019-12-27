LG предложит устройство для домашнего растениеводства

27 декабря 2019 г., 14:35

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На CES 2020 компания LG Electronics представит устройство для выращивания растений в домашних условиях.

Во встроенном устройстве вертикального типа реализованы усовершенствованные возможности регулирования температуры, освещения, подачи воды и удобные универсальные комплекты семян. А также приложение для мониторинга роста растений.

Как отмечается, гибкие модули устройства обеспечивают оптимальные внешние условия, точно настраивая температуру в теплоизолированной камере в соответствии со временем суток. Благодаря LED-освещению, регулярной циркуляции воздуха и системе полива на основе фитиля, семена быстро проростают и растение развивается. Современная система для растениеводства способна одновременно ухаживать за 24 универсальными комплектами семян, а этого достаточно, чтобы обеспечить семью из четырех человек разнообразной, полезной для здоровья зеленью.

Ключевым компонентом решения для автоматизации растениеводства является разработанная LG технология подачи воды без циркуляции, которая обеспечивает равномерное распределение точного количества воды, необходимого для роста растений. Эта базовая технология предотвращает рост водорослей и появление неприятных запахов, поддерживая чистую и гигиеническую среду, где могут естественно расти пряные травы и листовые овощи.

Приложение к смартфону поможет пользователям ухаживать за растениями и контролировать их состояние благодаря полезным пошаговым рекомендациям, для обеспечения хорошего урожая. Универсальные комплекты семян, торфяной мох и удобрение, готовы к высадке. Первые комплекты будут состоять из 20 разновидностей растений, в частности салат-ромэн и другие виды салатов, руккола, цикорий и базилик.

«Поскольку сегодня все больше потребителей выбирает вегетарианский и веганский образ жизни, для нас было важно присоединиться к этому тренду, — отметил президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Сонг Дахюн (Song Dae-hyun). — Наше первое оборудование для комнатного растениеводства стало для LG новой концепцией в секторе бытовой техники для дома».

О цене представленного решения пока не сообщается.

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