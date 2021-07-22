LG планирует полностью перейти на возобновляемую энергию к 2050 г.

22 июля 2021 г., 16:35

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Компания LG Electronics (LG) заявила о своей готовности полностью перейти на возобновляемую энергию к 2050 году в только что опубликованном Отчете об устойчивом развитии компании LG Electronics (LG Electronics Sustainability Report). Это соответствует предыдущему обещанию достичь углеродного нейтралитета до 2030 года благодаря инициативе Zero Carbon 2030, в рамках которой LG пообещала уменьшить выбросы углерода на стадии производства на 50% от стандартов 2017 г до 2030 г.

Трансформация будет осуществляться регион за регионом, начиная с Северной Америки, где каждый офис и производственный объект будут питаться возобновляемой энергией в течение года. Производственные мощности LG за пределами Кореи планируют перевести 50% своих потребностей в электроэнергии на возобновляемые источники энергии в течение следующих четырех лет.

Достижение этой цели на мировом уровне включает размещение высокоэффективных солнечных панелей LG на зданиях, задействование договоров о приобретении электроэнергии, которые позволят компаниям покупать электроэнергию непосредственно у поставщиков, используя зеленые сертификаты (REC) и участвуя в программе Green Premium в Корее, благодаря домашнему рынку LG для приобретения чистой энергии непосредственно у Корейской электроэнергетической корпорации (KEPКO).

Ныне LG устанавливает солнечные модули мощностью 3,2 МВт на производственной площадке в Нойда, Индия, производя электроэнергию для питания административного офиса LG. Этот проект будет расширен как часть «Механизма чистого развития» (CDM), что позволит LG получить сертификаты о снижении углерода в соответствии с Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

«Наше стремление создать лучшую жизнь для всех наиболее эффективно может быть реализовано путем перехода LG на возобновляемые источники энергии и достижения углеродной нейтральности, ‒ сказал Пак Пьонг Гу, старший вице-президент отдела LG Electronics Safety & Environment. ‒ В современном мире инновации происходят не только в лаборатории, они также должны проходить на наших фабриках и заводах. Современные производители обязаны раз в жизни предоставить следующему поколению мир, который стоит наследовать, и мы в LG очень серьезно относимся к этой ответственности».

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