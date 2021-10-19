Представлены мониторы LG Ergo второго поколения

19 октября 2021 г., 15:55

0

Tweet

Компания LG Electronics анонсировала пополнение линейки мониторов LG Ergo моделями LG Ergo Dual (27QP88D) и LG Ergo Single (32QP880), которые отличаются простотой установки и использованием IPS-матриц с разрешением QHD (2560×1440).

Напомним, серия LG Ergo была впервые представлена год назад, а среди ее ключевых особенностей — особая эргономичность. Модели второго поколения стали еще более универсальными благодаря улучшенной регулировке высоты и поворота, делая совместное использование экранов проще. Новые модели по-прежнему просты в установке: можно регулировать положение экрана ближе или дальше от глаз без необходимости каких-либо изменений в точке крепления. Более того, Ergo Dual предлагает диапазон регулировки по высоте до 150 мм, а Ergo Single перемещается на 130 мм, причем оба экрана могут поворачиваться на 335°.

Благодаря более широкому диапазону движения эти мониторы способны лучше подстраиваться к индивидуальным предпочтениям каждого пользователя. С парой 27-дюймовых дисплеев LG Ergo Dual можно выстраивать различные конфигурации, в том числе поставить их бок о бок в альбомной ориентации или зафиксировать один дисплей в портретной, а другой в альбомной ориентации (причем оба монитора могут быть расположены вертикально или даже в противоположных направлениях друг от друга). 32-дюймовый LG Ergo Single нацелен на пользователей, предпочитающих просторное рабочее пространство.

Как сдвоенные, так и одинарные модели теперь проще установить с помощью шарнирных рычагов, которые надежно крепятся к столам максимальной толщиной до 75 миллиметров (без использования винтов). Не требуя много места на рабочем столе, запатентованный LG C-Clamp использует тонкую и прочную втулку, позволяющую пользователям легко закрепить подставку на краю стола или в отверстии для кабеля, чтобы начать работу в кратчайшие сроки. Более того, обе модели LG Ergo могут заряжать ноутбук, используя USB-C One Cable Solution, а Ergo Dual, а также позволяет подсоединять дисплеи к последовательному подключению через DisplayPort.

«Модели LG Ergo 2021 года представляют собой передовые решения в области мониторов, разработанные для обеспечения максимальной гибкости со всеми возможностями отображения, необходимые современным продвинутым пользователям», — подчеркнул Чан Ик-хван, старший вице-президент и глава ИТ-подразделения компании LG Electronics Business Solutions. «И Ergo Dual, и Ergo Single предлагают удобство нового уровня, превосходное качество изображения IPS и ряд полезных функций, которые потребители ожидают от мониторов LG премиум-класса».

Старт продаж новой серии LG Ergo на ключевых рынках мира запланирован в этом месяце. О появлении моделей в каждой стране будет сообщено дополнительно.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!