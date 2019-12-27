Amazon пожинает плоды рекордного сезона праздничных продаж

27 декабря 2019 г., 14:09

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Акции Amazon поднялись в цене на 4% после того, как вчера утром гигант электронной коммерции объявил, что этот праздничный сезон стал для него рекордным. Четверг стал лучшим биржевым днём для Amazon с 30 января, обеспечив позитивный итог для декабря несмотря на неровное начало месяца.

В опубликованном вчера заявлении компания похвалилась многими результатами, из которых наиболее впечатляющими стали достижения в сфере логистики.

«В этот праздничный сезон количество товаров, которые были доставлены с опциями Prime Free One-Day и Prime Free Same-Day Delivery, возросло почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого праздничного сезона, что делает новый сезон самым быстрым у Amazon», — сказали в компании. В пресс-релизе также говорится, что по сравнению с прошлым годом на 60% больше клиентов предпочли забирать товары из пунктов самовывоза Amazon.

Логистические успехи стали закономерным следствием усилий, затраченных компанией на совершенствование сети доставки. За этот год Amazon израсходовала не менее 800 млн долл. на расширение программы доставки в течение дня, действующей для подписчиков сервиса Prime.

Компания также утверждает, что больше людей, чем когда-либо ранее, зарегистрировалось, чтобы опробовать Amazon Prime.

В сравнении с самым низким для компании курсом акций за 52-недели, составившим $1363, вчера они стоили на 37% больше. Благодаря этому капитализация Amazon достигла 926,5 млрд долл.

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