Технология Real Folding Window улучшит конструкцию складных дисплеев

10 сентября 2021 г., 10:25

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В начале 2019 г., на собственном болезненном опыте Samsung выяснила, что создание телефона со сгибающимся и разгибающимся сенсорным экраном, это сложнейшая инженерная задача. Об этом свидетельствовали многочисленные сообщения о сбоях дисплея от первых обозревателей. Сейчас компания выпускает уже третье поколение Galaxy Fold, однако складной дисплей во многом продолжает оставаться малонадёжной конструкцией, плохо сочетающейся с заоблачными ценами на складные гаджеты.

«Сделать шаг ближе к решению наболевших проблем клиентов» пообещала компания LG Chem с недавно разработанной ею технологией Real Folding Window. Так называется плёнка, твёрдая как стекло и гибкая как пластик, предназначенная для использования в качестве наружного покрытия гибкой дисплейной панели.

Real Folding Window образована полиэтиленовой плёнкой, которая с двух сторон покрыта микрометровым слоем прозрачного материала, состав которого компания не разглашает. Технология успешно прошла испытания из более 200 000 операций складывания.

«В отличие от существующих полиимидных плёнок и материалов из закалèнного стекла, покрытие, в котором применены новые технологии LG Chem, будет максимально гибким и позволит оптимизировать конструкцию складных телефонов, смягчив их хронические недостатки, такие как следы изгиба на соединительной части экрана», — сказал представитель компании.

Разработчики стремятся сделать себестоимость Real Folding Window максимально конкурентоспособной, а также планируют избавится от полиэтиленовой прослойки в будущих версиях плёнки для таких приложений, как сворачивающиеся в рулон устройства, ноутбуки и планшеты. Они уверяют, что данная плёночная технология способна улучшить надёжность дисплеев, складывающихся не только наружу, но и вовнутрь.

LG Chem рассчитывает начать массовое производство Real Folding Window в следующем году и продажи — в 2023 году.

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