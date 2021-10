LG One: Quick — новые инструменты для видеоконференций

25 октября 2021 г., 14:39

0

Tweet

Компания LG Electronics анонсировала линейку решений LG One: Quick для отображения информации с функциональностью интерактивного удаленного взаимодействия. В ее состав входят One: Quick Works (модель 55CT5WJ), One: Quick Flex (модель 43HT3WJ) и One: Quick Share (модель SC-00DA).

One: Quick Works — это усовершенствованный 55-дюймовый 4K UHD дисплей для видео-конференц-связи и универсальный инструмент для повышения производительности, подходящий для различных рабочих сред, например для конференц-залов. One:Quick Flex с 43-дюймовым сенсорным экраном 4K UHD оснащен подвижной подставкой для различных сценариев использования в любых условиях современного бизнеса. Обе модели работают на платформе Windows и совместимы с огромной библиотекой приложений для видео-конференц-связи и инструментов для совместной работы. После подключения к One: Quick Share пользователи могут легко и быстро подключать свои ноутбуки по беспроводной сети к совместимым продуктам LG Digital Signage.

Устройство LG One: Quick Works оснащено встроенным ПК с ОС Windows, камерой 4K UHD, микрофоном, динамиком и поддерживает функциональность Whiteboard. Помимо предустановленного решения LG для видеоконференцсвязи One: Quick Remote Meeting пользователи могут использовать уже имеющиеся ярлыки для инсталляции популярных приложений для видеоконференцсвязи и совместной работы, таких как Teams, Webex и Zoom. Имеющийся микрофон с высоким коэффициентом усиления эффективно улавливает голоса на расстоянии до шести метров с минимальным фоновым шумом, в то время как камера с разрешением 3840×2160 автоматически отслеживает и фокусируется на говорящем. И камеру, и микрофон можно отключить для максимальной конфиденциальности и спокойствия, когда не предполагается проведение сессий видеоконференцсвязи.

Бесплатное в течение первых шести месяцев приложение для видеоконференцсвязи LG One: Quick Remote Meeting работает на One: Quick Works, предлагая функциональность обмена документами в различных форматах, выполнения интерактивных рисунков в реальном времени и автоматического определения говорящего.

LG One: Quick Flex разработан для широкого спектра использования в бизнесе: встречи небольших групп, обсуждения один на один и групповые презентации. Производитель также нацеливает это решение для больниц, школ и домов, где люди могут работать, учиться или разговаривать с другими абонентами удаленно. Благодаря видеокамере с широким полем обзора 88° дисплей может разворачиваться как в ландшафтный, так и в портретный режимы, а также имеет режим разделения экрана для упрощения многозадачности: микрофон и камера, интуитивно понятный интерфейс, полная поддержка сенсорного пера и функции интерактивной доски дополняют этот пакет. One:Quick Flex можно установить на подвижную стойку для удобной транспортировки, например, между общим помещением для встреч и офисом генерального директора во время важной видеоконференции.

LG One: Quick Share позволяет пользователям легко делиться экранами своих ноутбуков с совместимыми моделями из линейки LG Signage. После его подключения пользователи могут предоставить общий доступ к экрану своего ПК, просто нажав кнопку на USB-адаптере One: Quick Share. Переключить устройство-источник так же просто: к продуктам LG Digital Signage можно подключить до четырех источников одновременно. А с One: Quick Share можно без пульта дистанционного управления регулировать настройки подключенных совместимых дисплеев — громкость, режим изображения и яркость экрана.

«Являясь лидером рынка в разработке решений для бизнеса LG всегда стремится предоставлять продуманные, технологически продвинутые продукты, которые делают работу более продуктивной и удобной», — подчеркнул Пайк Ки-мун, старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев. компании LG Electronics Business Solutions. «Наша новая серия One: Quick — это решение, рожденное новой средой, которая заставила нас мыслить нестандартно. Предоставляя нашим клиентам новые способы взаимодействия и достижения целей, мы надеемся, что они смогут легче соблюдать баланс работа-жизнь и получать удовольствие от работы и жизни».

Серия LG One: Quick будет доступна с этого месяца в Корее, а затем на ключевых рынках Северной Америки, Европы и Азии.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!