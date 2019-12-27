GlobalData представила исследование в сегменте поставщиков оборудования для 5G-сетей

27 декабря 2019 г., 15:05

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Компания GlobalData опубликовала исследование «5G RAN: оценка конкурентной среды» за вторую половину 2019 года. В этом документе анализируются портфолио инфраструктурных решений 5G ведущих производителей оборудования. По результатам исследования Huawei вновь признан недосягаемым лидером в области 5G RAN.

В отчете GlobalData проанализированы важные для мобильных операторов характеристики базовых станций: емкость блоков обработки базовых частот, портфолио радиоблоков, простота установки и эволюция технологий. Так, портфель продуктов 5G RAN производства Huawei не только признан лучшим в целом, он отдельно победил по всем вышеупомянутым критериям оценивания.

Huawei отличается самым полным в отрасли ассортиментом базовых станций сотовой связи стандарта 5G. В целом поддерживаются 94 продукта, в том числе 22 модели Massive MIMO, 32 модели со встроенными антеннами и 14 двухдиапазонных моделей. Кроме того, продукты Huawei 5G RAN Radio Unit поддерживают 35 диапазонов NR, а это значит, что Huawei предлагает самые мощные в отрасли возможности поддержки, что позволяет мобильным операторам лучше обслуживать своих абонентов.

Кроме лидерства по традиционным критериям установки (таким как вес и размеры радиоблока), Huawei предлагает несколько нововведений для обеспечения быстрого развертывания сетей 5G. Одна из таких новинок — Super BladeSite, решающая проблемы развертывания 5G в случаях, когда место для антенны крайне ограничено. Это новое решение разворачивается вне помещений, а модульная конструкция системы позволяет отказаться от комнат для установки оборудования, что уменьшает расходы на аренду и кондиционирование.

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