LG, избавившись от мобильного подразделения, за второй квартал выручила почти миллиард прибыли

9 июля 2021 г., 13:05

0

Tweet

Компания LG Electronics сообщила,что по итогам второго квартала 2021 г ее консолидированная выручка ориентировочно составила 17,1 трлн вон (15 млрд долл.), что на 48,4% больше, чем за тот же квартал прошлого года. Кроме того, это самый высокий квартальный доход в истории компании. Ожидается, что операционная прибыль в размере 1,1 триллиона вон (958 млн долл.) будет на 65,5% выше, чем во втором квартале прошлого года.

После официального закрытия компании LG Mobile Communications в конце месяца, прибыль данного подразделения не будет отражена в отчете о прибыли за этот квартал и будет рассматриваться как прекращенные операционные убытки. Прибыль за первый квартал 2021 года также будет скорректирована с учетом этого изменения до 17,8 трлн вон в выручке и 1,8 трлн вон в операционной прибыли.

Эти цифры представляют собой ориентировочную консолидированную прибыль, основанную на данных Корейских МСФО(K-IFRS), предоставленную в качестве услуги для инвесторов до оглашения окончательных финансовых результатов LG Electronics, включая чистую прибыль. Подробности относительно каждого подразделения будут объявлены официально позже в этом месяце.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet