Lenovo обновила планшет Smart Tab M10 FHD Plus

15 января 2020 г., 15:15

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Обновленный планшет Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus второго поколения на операционной системе Android позиционируется как универсальный и полнофункциональный. Благодаря режиму Ambient Mode устройство можно использовать как смарт-дисплей. Планшет поддерживает функции голосового помощника Google Assistant и позволяет воспринимать команды на дистанции до 3 метров.

Планшет комплектуется «умной» зарядной станцией, удерживающей устройство в вертикальном положении. Когда планшетом не пользуются длительное время, зарядная станция трансформирует его в цифровую фоторамку, которая автоматически воспроизводит фото. Модель оснащена 10-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080) с рамками шириной 4,6 мм. Встроенная стерео аудиосистема поддерживает технологию Dolby Atmos.

Пользователи могут создавать несколько учетных записей и активировать их с помощью функции распознавания лица. Доступ детей к нежелательному контенту родители смогут ограничить, настроив режим Kid’s Mode. К тому же, планшет оборудован функцией защиты глаз, которая поможет безопасно пользоваться устройством длительное время. Среди функций новинки можно отметить отслеживание позы пользователя с напоминанием при необходимости выровнять спину.

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