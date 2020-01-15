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Ноутбук Acer TravelMate P6 получил процессоры Intel Core i7 10-го поколения

15 января 2020 г., 14:35
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Обновленный ноутбук Acer TravelMate P6 получил процессоры Intel Core i7 10-го поколения

Компания Acer представила новейшие коммерческие ноутбуки TravelMate P6 и TravelMate P2, оснащенных экранами с диагональю 14 или 15 дюймов и процессорами Intel Core i7 10-го поколения. Они отвечают требованиям стандарта МО США MIL-STD-810G и работают под управлением ОС Windows 10 Pro.

Модель Acer TravelMate P6 имеет корпус премиум-класса из алюминиево-магниевого сплава, поэтому весит 1,1 кг, а его толщина — 16,6 мм. Для новинки заявлено время работы от аккумулятора до 23 часов. А его аккумулятор заряжается на 50% за менее чем 45 минут. Дополнительные средства подключение стандарта 4G LTE с поддержкой технологии eSIM открывают перед пользователями возможности работы в дороге.

Модель TravelMate P6 прошла сертификацию на совместимость с программой Microsoft Teams: она оснащена четырьмя микрофонами, улавливающими голос на расстоянии до 2 м, обеспечивая качественный звук во время видеоконференций.

Обновленный ноутбук Acer TravelMate P6 получил процессоры Intel Core i7 10-го поколения

Ноутбук TravelMate P6 отвечает требованиям программы Intel Athena в части целевых показателей общей производительности, скорости выхода из режима сна и продолжительности работы от аккумулятора.

Аппаратная платформа включает процессоры Intel Core i7 (в том числе 10-го поколения), оперативную память DDR4 объемом до 24 ГБ, видеокарты NVIDIA GeForce MX250, а также быстродействующие SSD емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe Gen 3×4, что соответствует спецификации NVMe.

Модель TravelMate P6 удобно использовать для передачи информации и коллективной работы, так как шарниры ее крышки поворачиваются на 180 градусов, поэтому экран можно откинуть на стол, чтобы показать изображение коллегам.

Обновленный ноутбук Acer TravelMate P6 получил процессоры Intel Core i7 10-го поколения

Модель TravelMate оснащена модулем TPM 2.0, а также сканером отпечатков пальцев. Устройство поддерживает технологию Windows Hello, которая помогает быстрее и безопаснее входить в систему с помощью функции распознавания лиц или отпечатка пальца.

Обновленный ноутбук Acer TravelMate P6 получил процессоры Intel Core i7 10-го поколения

Новинка построена на процессоре Intel Core i7 10-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce MX230, в ней может быть установлено 32 ГБ до оперативной памяти DDR4. А встроенная система хранения включает жесткий диск емкостью 1 ТБ и SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом 4xPCIe. Модель TravelMate P2 имеет полный набор портов, в частности VGA, HDMI и USB Type-C, которые можно легко расширить с помощью док-станции Acer USB Type C.

Ноутбуки TravelMate P6 и P2 поступят в продажу в Q2 2020 году в Украине. Для TravelMate P6 заявлена начальная цена 29990 грн, а для TravelMate P2 — 15990 грн.


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