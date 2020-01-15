Ноутбук Acer TravelMate P6 получил процессоры Intel Core i7 10-го поколения

15 января 2020 г., 14:35

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Компания Acer представила новейшие коммерческие ноутбуки TravelMate P6 и TravelMate P2, оснащенных экранами с диагональю 14 или 15 дюймов и процессорами Intel Core i7 10-го поколения. Они отвечают требованиям стандарта МО США MIL-STD-810G и работают под управлением ОС Windows 10 Pro.

Модель Acer TravelMate P6 имеет корпус премиум-класса из алюминиево-магниевого сплава, поэтому весит 1,1 кг, а его толщина — 16,6 мм. Для новинки заявлено время работы от аккумулятора до 23 часов. А его аккумулятор заряжается на 50% за менее чем 45 минут. Дополнительные средства подключение стандарта 4G LTE с поддержкой технологии eSIM открывают перед пользователями возможности работы в дороге.

Модель TravelMate P6 прошла сертификацию на совместимость с программой Microsoft Teams: она оснащена четырьмя микрофонами, улавливающими голос на расстоянии до 2 м, обеспечивая качественный звук во время видеоконференций.

Ноутбук TravelMate P6 отвечает требованиям программы Intel Athena в части целевых показателей общей производительности, скорости выхода из режима сна и продолжительности работы от аккумулятора.

Аппаратная платформа включает процессоры Intel Core i7 (в том числе 10-го поколения), оперативную память DDR4 объемом до 24 ГБ, видеокарты NVIDIA GeForce MX250, а также быстродействующие SSD емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe Gen 3×4, что соответствует спецификации NVMe.

Модель TravelMate P6 удобно использовать для передачи информации и коллективной работы, так как шарниры ее крышки поворачиваются на 180 градусов, поэтому экран можно откинуть на стол, чтобы показать изображение коллегам.

Модель TravelMate оснащена модулем TPM 2.0, а также сканером отпечатков пальцев. Устройство поддерживает технологию Windows Hello, которая помогает быстрее и безопаснее входить в систему с помощью функции распознавания лиц или отпечатка пальца.

Новинка построена на процессоре Intel Core i7 10-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce MX230, в ней может быть установлено 32 ГБ до оперативной памяти DDR4. А встроенная система хранения включает жесткий диск емкостью 1 ТБ и SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом 4xPCIe. Модель TravelMate P2 имеет полный набор портов, в частности VGA, HDMI и USB Type-C, которые можно легко расширить с помощью док-станции Acer USB Type C.

Ноутбуки TravelMate P6 и P2 поступят в продажу в Q2 2020 году в Украине. Для TravelMate P6 заявлена начальная цена 29990 грн, а для TravelMate P2 — 15990 грн.

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