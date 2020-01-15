Microsoft, IBM и другие поддержали Google в диспуте с Oracle

15 января 2020 г., 15:45

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Компания Google получила широкую поддержку со стороны компаний технологического сектора, включая Microsoft, в знаковом для индустрии диспуте с Oracle об авторских правах, который в этом году будет рассматриваться в Верховном суде США.

Под направленными в суд обращениями Amicus Curiae («друг в суде» — ходатайство от стороны, не участвующей в судебном процессе) с одобрением позиции Google в числе прочих подписались IBM, её дочернее предприятие Red Hat, Etsy, Cloudera, Shopify и авторитетные отраслевые организации, включая Wikimedia Foundation.

Напомним, что этот спор ведётся уже более 10 лет по поводу законности заимствования кода прикладных программных интерфейсов. Oracle утверждает, что ранние версии Android нарушали её авторские права тем, что содержали 11500 строк кода Java API. Google настаивает, что это укладывается в определение добросовестного использования (fair-use).

Копирование API из других приложений это распространённая практика в программной индустрии. Поэтому, вердикт Верховного Суда в пользу Oracle может стать прецедентом, ставящим под удар многие компании, выразившие на этой неделе поддержку Google. В случае Microsoft и IBM жертвами копирайтовских исков могут оказаться и многие их корпоративные клиенты.

«Распространение закона об авторском праве на открытые общедоступные интерфейсы повредит бизнесу и затруднит инновации, — отметила в своем заявлении главный юрисконсульт IBM Мишель Брауди (Michelle Browdy). — Мы должны продолжать поддерживать среду, в которой компании всех размеров могут использовать открытые интерфейсы для стимулирования исследований и инноваций, которые изменили наш мир».

Реакция Oracle на инициативу сторонников Google была почти непечатной. «Google зарабатывает деньги, пользуясь на дармовщину интеллектуальной собственностью и контентом других, — заявила Дебора Хеллингер (Deborah Hellinger), глава Oracle по корпоративным коммуникациям. — Google украла Java и убила взаимосовместимость, чтобы создать свою собственную операционную систему Android. По сути, брифы Google и её приспешников подтверждают тот примечательный факт, что воровать легче, чем создавать».

Судебный процесс, начатый ещё в 2009 г. по иску разработчика Java — Sun Microsystems, впоследствии купленного Oracle за 7,4 млрд долл., был передан в Верховный Суд в прошлом году, после того как жюри Федерального округа в своём решении приняло сторону Oracle. Судьи должны заново рассмотреть аргументы обеих сторон этой весной.

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