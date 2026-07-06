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Roboneers та німецька ARX Robotics вироблятимуть тисячі НРК для Сил оборони

6 июля 2026 г., 14:35

Roboneers та німецька ARX Robotics вироблятимуть тисячі НРК для Сил оборони

Компанія IT-фахівців Roboneers, що розробляють програмне забезпечення для БПЛА, модулей з дистанційним управлінням, програми ситуаційної обізнаності, а також дистанційно керовані платформи, разом із німецькою компанією ARX Robotics оголосили про створення спільного підприємства ARX Industries.

ARX Industries вироблятиме наземні роботизовані комплекси «Рись Pro» для Сил оборони України. У перший рік планують зібрати тисячі одиниць, надалі – нарощувати обсяги до десятків тисяч на рік. Виробничі потужності розміститься як в Україні, так і в Німеччині.

Підприємство займатиметься не лише виробництвом, а й технічним обслуговуванням і сервісною підтримкою. Кожна нова партія «Рись Pro» враховуватиме досвід бойового застосування. Співпрацю підтримують уряди обох країн; спільне підприємство створюється в межах програми Build with Ukraine.

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