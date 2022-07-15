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Квартальний виторг TSMC зріс на 36,6% до 18,16 млрд дол.

15 июля 2022 г., 11:15

Компанія TSMC опублікувала фінансовий звіт по завершенню другого кварталу.  

Квартальний прибуток збільшився на 76,4% за рік до 7,92 млрд дол. При тому що загальний виторг компанії зріс на 36,6% і склав майже 18,16 млрд дол.

При цьому постачання кремнієвих пластин збільшилося на 10,1% до 3,8 млн штук. Тайванському виробнику вдалося покращити норму прибутку, який за підсумками кварталу досяг 59,1%.

Як повідомляється, найбільш прибутковим для TSMC став техпроцес у 7 нм, який забезпечив 30% виторгу. На другому місті з 21% йде продукція 5 нм, а далі 16 нм, який дав ще 14%.

Виробництво по нормам 7 нм досі є основним драйвером продаж TSMC. За рік його частка скоротилася лише на 1%. А от об'єм використання техпроцесу 5 нм зріс з 18 до 21%.
Цікаво, що по нормам 65 нм компанія все ще виробляє 5% продукції.

TSMC покращило прогноз щодо річного виторгу — тепер інтервал від 19,8 до 20,6 млрд дол.

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