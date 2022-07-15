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По всій країні працює вже 419 фірмових магазинів lifecell

15 июля 2022 г., 12:05
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Попри повномасштабне вторгнення рф на територію України, lifecell продовжує обслуговувати своїх абонентів у фірмових магазинах. Станом на 1 квітня працювало лише 194 торговельні точки, адже більшість з них були зачинені через небезпеку обстрілів чи окупацію. Наразі працює 419 (87%) магазинів lifecell з 482, які працювали до 24 лютого. Понад 1000 співробітників магазинів забезпечені роботою під час війни.

Реагуючи на запит абонентів на обслуговування в певних регіонах, за час війни відкрито 18 нових магазинів lifecell в Хмельницькій, Львівській, Волинській, Закарпатській, Вінницькій. Дніпропетровській, Одеській й Житомирській області. З них чотири торгівельні точки були відкриті в містах, де раніше не було магазинів бренду.

В результаті повномасштабної військової агресії рф, lifecell змушений був припинити роботу 19 магазинів, які були або повністю зруйновані, або пошкоджені.

Багато абонентів lifecell були змушені покинути свої домівки й переїхати в більш безпечні регіони. Причому переважно у невеличкі містечка та села, поодаль від важливих інфраструктурних і промислових об’єктів. За час війни це зробили 72% від усіх переміщених абонентів lifecell. Саме тому в роздрібній мережі lifecell збільшився попит на портативні роутери й стартові пакети. Зокрема тисячі абонентів скористалися акційною пропозицією в магазинах lifecell і купили роутер з 9999 ГБ мобільного інтернету.

Серед нових послуг, якими можуть скористатися клієнти магазинів lifecell, – сервіс по встановленню додатків та налаштуванню смартфонів. Крім того, абоненти під час війни продовжують звертатися за відновленням та заміною SIM-карток, зміною тарифного плану, поповненням рахунку без комісії, покупкою нового номеру й міграції номеру до lifecell від іншого оператора (MNP), адже lifecell надає спеціальні ціни на пакети послуг абонентам інших операторів.

В планах роздрібної мережі магазинів lifecell – розширення співпраці з поштовим сервісом Meest Express, точки видачі якого почали відкриватися в магазинах lifecell ще до повномасштабного вторгнення.

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