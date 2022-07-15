Bolt, Visa та «Райффайзен Банк» збиратимуть кошти на гуманітарні потреби

15 июля 2022 г., 10:35

0

Tweet

Компанія Bolt разом з Visa та «Райффайзен Банком» об'єднали зусилля для допомоги українцям. З 14 липня 5% від вартості кожної поїздки на електросамокаті Bolt, яка оплачується карткою Visa від «Райффайзен Банку», буде спрямовано на гуманітарні потреби.

До того ж до кінця вересня діє знижка 30% на поїздки на електросамокатах за умови оплати карткою Visa від «Райффайзен Банку».

«Користувачі дуже позитивно сприйняли повернення сервісу оренди електросамокатів. Ми раді, що у цей складний час можемо допомогти людям із щоденним транспортом та зробити пересування містом простішим. Ми вже запустили декілька акцій і постійно думаємо над тим, що ще ми можемо зробити для людей. Тепер разом з Visa та «Райффайзен Банком» ми направлятимемо частину коштів від кожної поїздки на електросамокатах Bolt на закупку необхідних речей і гуманітарної допомоги українцям», – коментує Сергій Костя, директор з маркетингу компанії Bolt в країнах СНД та Східної Європи.

Нагадаємо, що з початку березня компанія Bolt і Bolt Food за підтримки Visa виділила понад 1 млн грн для закупівлі та надання гуманітарної допомоги. До того ж з 1 квітня 5% від суми замовлення з кожної транзакції у застосунках Bolt і Bolt Food за умови оплати карткою Visa передаються на гуманітарні потреби волонтерів та постраждалих українців.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру