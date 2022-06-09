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Квартальний продаж смартфонів скоротився на 8% до 326 мільйонів пристроїв

9 июня 2022 г., 10:35

Counterpoint Research опубліковано звіт розвитку глобального  ринку смартфонів за перший квартал 2022 року.

Так повідомляється, що за звітний період  світовий ринок смартфонів скоротився на 8% у річному вимірі та на 12% у порівнянні з останнім кварталом минулого року - до 326 мільйонів пристроїв.

Samsung знову обійшла Apple і посіла перше місце, демонструючи зростання продажу на 8% до 74,4 мільйонів одиниць.

Поставки Apple знизилися на 1% у порівнянні з тим що було рік тому - до 59 мільйонів смартфонів.

Боротьба за доступ до компонент між Xiaomi, OPPO і vivo тривала, що призвело до зниження обсягів поставок цих компаній.

Продажі HONOR зросли на 148% у річному порівнянні до 16 мільйонів пристроїв. Відповідно, частка цього виробника на ринку зросла до 5% - у четвертому кварталі 2021 року вона була 4%, а рік тому лише 2%.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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