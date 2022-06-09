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Відновлення електропостачання споживачам, які були знеструмлені через бойові дії, не зупиняється

9 июня 2022 г., 9:45

Міненерго проінформувало про роботу енергосистеми України на 8 червня 2022 року.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 17,5 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема, у Донецькій області – 8,3 тисячам, Харківській – 4,2 тисячам, Запорізькій – 3,6 тисячам, Миколаївській – 1,4 тисячам.

Станом на 8 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 725 населених пунктів, загалом близько 621,4 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 351 тисяча, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 70,6 тисячі споживачів.

У центральному регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на підстанції та лінії 750 кВ. На підстанції замінено трансформатор струму 750 кВ, демонтовано пошкоджений роз’єднувач. Проходить відновлення устаткування зв’язку. На лінії 330 кВ закінчені роботи на одній з складних ділянок траси мережі.

На двох підстанціях 330 кВ в східному та північному регіонах продовжується ремонт релейного та вимірювального обладнання.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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