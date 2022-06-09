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Державна фандрейзингова платформа United24 за перший місяць зібрала понад 1,5 млрд грн

9 июня 2022 г., 11:25
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За чотири тижні від початку роботи на рахунки фандрейзингової платформи United24 надійшло понад 51 млн дол. – це понад 1,5 млрд грн.

Завдяки цьому «Міністерство оборони» закупило понад 35 тис. шоломів, 30 тис. бронежилетів і сім спеціальних автомобілів для українських військових. «Міністерство охорони здоров'я» придбало 35 транспортних апаратів ШВЛ та доставило їх у центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській і Полтавській областях.

Перший цільовий збір платформи стартував 29 травня під час телемарафону Save Ukraine – #StopWar. Упродовж марафону глядачі пожертвували понад 6 млн грн на медичне обладнання. А 3 червня відбулася міжнародна презентація United24, під час якої стартував онлайн-аукціон. Будь-хто може зробити пожертвування із будь-якої точки світу практично в один клік. У криптовалюті або через PayPal, карткою або банківським переказом.

Зараз йде робота над тим, щоб люди могли обирати не лише напрям пожертвування, а й конкретну мету, наприклад, відбудувати міст чи школу, забезпечити обладнанням лікарню чи придбати військовим амуніцію.

Державна фандрейзингова платформа United24 за перший місяць зібрала понад 1,5 млрд грн

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