Квартальний продаж Arista Networks вперше перевершив 1 млрд дол.

18 августа 2022 г., 13:35

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Компанія Arista Networks опублікувала сьогодні фінансові результати за другий квартал, які перевершили очікування Волл-стріт.



Чистий прибуток Arista за цей період склав 299 млн дол. проти 196,8 млн дол. роком раніше. Прибуток до вирахування певних витрат, таких як компенсація акцій - 1,08 дол. на акцію, а дохід зріс на 49% до 1,052 млрд дол. у порівнянні з тим же періодом минулого року.



Результати легко перевищили цілі Волл-стріт у 91 цент на акцію прибутку та 976 млрд дол. доходу. Продажі також перевищили власні прогнози Arista — від 950 до 1 млрд дол. Акції Arista підскочили на 7% під час розширеної торгової сесії після звіту.



Arista продає підприємствам мережеве обладнання, включаючи високошвидкісні комутатори, які пришвидшують зв’язок між стійками комп’ютерних серверів у центрах обробки даних. Більшість цих комутаторів продається так званим операторам гіпермасштабованих центрів обробки даних, таким як Google, Meta Platforms та Microsoft. На останні дві, ймовірно, у 2023 фінансовому році прийдеться біля 10% прибутку Arista.



Компанія також продає корпоративні кампусні комутатори компаніям, які керують локальними центрами обробки даних, конкуруючи зі своїм набагато більшим конкурентом Cisco Systems.



Іншим аспектом діяльності Arista є програмне забезпечення та послуги для керування мережами та забезпечення безпеки, які використовуються компаніями для підтримки та працездатності своїх мереж, виявлення причин збоїв, моніторингу роботи користувачів і виявлення загроз безпеці.



Апаратний бізнес забезпечує більшу частину доходу Arista. Компанія заявила, що обсяг продажів “заліза” у цьому кварталі склав 885,8 млн дол., а програмного забезпечення та послуг - 166 млн дол.



Слід додати, що компанія досягла важливої ​​віхи, вперше отримавши понад 1 мільярд доларів доходу за квартал. Це було ще більш вражаючим, враховуючи невизначене середовище ланцюга поставок, заявило керівництво Arista.



Компанія очікує обсяг продажів у третьому кварталі від 1,025 до 1,075 млрд дол., випереджаючи прогноз Волл-стріт у 1 млрд доларів. Прогноз узгоджується з оптимістичними прогнозами ключових гігантів хмарних обчислень, включаючи Microsoft, Google та Amazon Web Services, які прогнозують високий попит, попри макроекономічний тиск, з яким сьогодні стикається більшість технологічних компаній.

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