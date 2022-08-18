Законопроєкт про офіційну статистику передбачає створення автоматизованої IT-платформи

18 августа 2022 г., 12:35

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«Верховна Рада» прийняла в цілому законопроєкт №5886 про офіційну статистику.

У 2021 році Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, став координатором напряму розвитку «Державної служби статистики». Відтоді команда «Мінцифри» почала працювати над стратегією трансформації «Держстату».

Закон про держстатистику існує з 1992 року. Він змінювався декілька разів. Але на сьогодні його можна вважати морально застарілим. Новий законопроєкт розроблено на базі рамкового регламенту Євросоюзу. Це дозволить максимально наблизитися до законодавства ЄС у сфері статистики.

Процес виробництва статистики в Україні займає багато часу. Застарілі системи ускладнюють обробку даних та доступ до них. Немає інструментів, які б дали змогу оперативно і зручно отримати дані з окремих питань. Запити довго опрацьовуються, а інформація подається в різних форматах і на різних ресурсах.

«Під час повномасштабної війни всі урядові рішення, які впливають на життя громадян, мають прийматися ще швидше та ефективніше. Ухвалення нового закону про офіційну статистику – логічний крок у цьому процесі. Усі дані мають бути доступні в режимі реального часу, ефективно отримані та опрацьовані. Це дасть змогу швидко ухвалювати важливі рішення не тільки уряду, а й підприємцям замість того, щоб витрачати час на бюрократію», – вважає Михайло Федоров.

Законопроєкт передбачає можливість створення IT-платформи, де всі процеси – від завантаження даних до розповсюдження – автоматизовані, уніфіковані та не залежать від людини. Також визначено пріоритет використання наявних даних з різних державних реєстрів для зменшення звітного навантаження на респондентів.

З одного боку, це пришвидшить отримання якісних даних, а з іншого, заощадить бюджет та людські ресурси. Також подання паперових звітів для збору статистичних даних юридичними особами буде заборонено, що стане ще одним кроком до побудови paperless-країни.

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