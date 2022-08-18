Nutanix звільнить 4% персоналу - 270 працівників

18 августа 2022 г., 14:35

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Стало відомо, що Nutanix має намір звільнити близько 4% своєї робочої сили, або приблизно 270 співробітників, у рамках ініціативи щодо скорочення витрат.



Компанія повідомила про звільнення в заяві до Комісії з цінних паперів і бірж США.



Nutanix розраховує завершити ініціативу щодо скорочення робочої сили до 31 жовтня. За оцінками, цей крок призведе до сплати 20-25 мільйонів доларів до оподаткування.



У заяві SEC компанія йдеться про те, що цей крок було здійснено «після перегляду її бізнес-структури та після вжиття інших заходів щодо скорочення витрат для зменшення витрат». У Nutanix додали, що «скорочення штату є частиною постійних зусиль компанії, спрямованих на зростання прибутку».



Для загальнодоступних хмарних середовищ Nutanix надає програмну платформу, призначену для полегшення різноманітних повсякденних завдань. Компанії можуть використовувати платформу для керування своїми розгортаннями Kubernetes, резервного копіювання бізнес-даних, захисту мережевого трафіку та виконання низки інших завдань.



Програмне забезпечення Nutanix може працювати на гіперконвергентних пристроях від багатьох виробників апаратного забезпечення, а також компанія продає власні системи внутрішньої розробки.



Звільнення відбулися через кілька місяців після того, як Nutanix знизив план доходів на 2022 фінансовий рік. Компанія очікує завершити рік із виторгом на рівні від 1,54 до 1,56 млрд дол., що менше 1,63 млрд дол., які вона прогнозувала в березні.



Очікується, що конкурент Nutanix компанія VMware, який протистоїть їй в кількох сферах, також запровадить скорочення робочої сили. Зараз остання перебуває в процесі придбання з боку Broadcom за 61 млрд дол. Broadcom поставила за мету збільшити EBITDA VMware або прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації приблизно до 8,5 млрд дол. протягом трьох років після завершення угоди.

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