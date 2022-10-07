Квартальний прибуток Samsung впав майже на третину

7 октября 2022 г., 16:15

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Samsung Electronics опублікувала попередні дані про фінансові результати за третій квартал - вони виявилися гірше, ніж очікувалося.



Падіння квартального операційного прибутку досягло 32%, оскільки економічний спад скоротив попит на електронні пристрої і мікросхеми пам'яті, які в них використовуються.



За словами аналітиків, поставки мікросхем пам'яті Samsung, ймовірно, виявилися нижче вже знижених очікувань, і ціни можуть ще більше впасти в цьому кварталі, оскільки клієнти реагують на зростання інфляції, підвищення процентних ставок і вплив російського вторгнення в Україну.



Samsung, провідний світовий виробник мікросхем пам'яті, смартфонів і телевізорів, є своєрідним індикатором світового споживчого попиту.



Очікуваний прибуток впав до 10,8 трлн вон (7,67 млрд дол.) в липні-вересні - це перше зниження в річному обчисленні за майже три роки - з 15,8 трлн вон торік, повідомила компанія в попередньому звіті про прибутки.



Як повідомлює Reuters, результат виявився навіть на 8,5% нижче обережних оцінок SmartEstimate від Refinitiv в 11,8 трлн вон.



Компанії і споживачі затягнули паски, а покупці мікросхем пам'яті, такі як виробники смартфонів і ПК, утримуються від нових закупівель і використовують наявні запаси, скорочуючи поставки - все це відкриває цикл спаду в галузі.



«Бізнес з виробництва мікросхем пам'яті розвивається гірше, ніж очікувалося, поставки мікросхем DRAM можуть знизитися на десятки відсотків у порівнянні з другим кварталом», - наголосив Пак Сун Сун (Park Sung-soon), аналітик Cape Investment & Securities. - «Тенденція переговорів щодо цін, схоже, свідчить про те, що попит споживачів різко погіршився протягом кварталу».



Аналітики очікують, що ціни на мікросхеми пам'яті продовжать падати в поточному кварталі, що призведе до подальшого зниження прибутку Samsung в четвертому кварталі. Очікується, що попит відновиться лише на початку наступного року.



Конкурент Samsung компанія Micron Technology минулого тижня стала першим виробником мікросхем пам'яті, хто офіційно скоротив свої інвестиційні плани на наступний рік, а SK Hynix теж натякнув на можливе скорочення інвестицій.



Виробник чіпів Advanced Micro Devices в четвер представив оцінку виторгу у третьому кварталі, яка виявилася приблизно на мільярд доларів менше, ніж прогнозувалося раніше, на тлі слабкого попиту на ПК. І це сигналізує про те, що спад виробництва чіпів може бути набагато гіршим, ніж очікувалося.



За оцінками Counterpoint Research, поставки смартфонів Samsung в третьому кварталі склали близько 66 мільйонів, що лише на 5% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, оскільки компанія випустила свої нові флагманські складні телефони протягом цього кварталу.



«Ринок високого і преміум-класу є відносно стійким і має стабільний попит, попри економічну кризу», - підкреслила Ліза Лі (Liz Lee), асоційований директор Counterpoint. У США «початкові продажі серії Galaxy Z4 були вище, ніж продажі серії Galaxy Z3».



Аналітики відзначають, що бізнес Samsung залишається надмірно залежним від продажів мобільних телефонів та мікросхеми пам'яті, які дуже чутливі до економічних спадів.



Що до виторгу в цілому, то квартальний показник має зрости на 3% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше до 75 ~ 77 трлн вон (53,15 ~ 54,57 млрд дол.), повідомила компанія Samsung.

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