Acer Swift Edge – найлегший у світі ноутбук із 16-дюймовим OLED-дисплеєм

7 октября 2022 г., 17:15

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Компанія Acer представила Acer Swift Edge (SFA16-41), який за її заявою є найлегшим у світі ноутбуком із 16-дюймовим OLED-дисплеєм. Новинка оснащена процесорами серій AMD Ryzen PRO 6000 та AMD Ryzen 6000 і процесором безпеки Microsoft Pluton (у стандартному комплектуванні) для захисту даних від кібератак.



Для 16-дюймового OLED-екрана 4K заявлені стовідсоткове охоплення колірної палітри DCI-P3, час відгуку до 0,2 мс та максимальна яскравість 500 ніт. Дисплей у тонкій рамці має співвідношення площі екрана й корпусу 92% й сертифікати VESA DisplayHDR True Black 500 та TÜV Rheinland Eyesafe.



Модель Acer Swift Edge вагою 1,17 кг має посилений корпус 12,59 мм завтовшки з тривкого магнієво-алюмінієвого сплаву.



Встановлені в Acer Swift Edge процесори серії AMD Ryzen PRO 6000 з 8 ядрами Zen 3+ виготовлені за новітньою технологією 6 нм. Технології багатошарового захисту AMD PRO усувають можливі загрози й надають численні варіанти керування пристроєм, що значно спрощує роботу ІТ-відділів у довгостроковій перспективі.



Вбудований процесор безпеки Microsoft Pluton, розроблений компанією Microsoft, забезпечує додатковий захист важливої інформації на комп'ютерах з ОС Windows 11, зокрема даних для входу та ключів шифрування. Для покращення захисту пристрій оснащено технологією біометричної автентифікації та слотом безпеки Noble Wedge Lock, що мінімізують загрозу викрадення особистих і корпоративних даних.



Ноутбук Acer Swift Edge підтримує підключення по технології Wi-Fi 6E, що забезпечує безперебійне потокове передавання даних у форматі 4K. Для зручності роботи поза офісом пристрій оснащено повним комплектом необхідних роз'ємів: серед них порт HDMI 2.1, два порти USB 3.2 Gen 2 Type-C з функцією швидкого заряджання, два порти USB Type-A та аудіороз'єм.



Ноутбук Acer Swift Edge (SFA16-41) надійде в продаж в Україні у середині листопада за ціною від 59990 грн.

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