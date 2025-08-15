Квартальний прибуток Lenovo зріс на 108% завдяки AI-стратегії

15 августа 2025 г., 17:35

Компанія Lenovo Group оголосила про значне зростання загального доходу та прибутку за перший квартал 2025/26 фінансового року.





Виручка зросла на 22% у річному обчисленні, досягнувши 18,8 млрд дол., а чистий прибуток збільшився на 108% до 505 млн дол.





Згідно з ключовим показником, який не враховує негрошові статті, чистий прибуток зріс на 22% порівняно з минулим роком і склав 389 млн дол.. Прибуток на акцію (EPS) зріс на 107% до 4,12 цента.





Голова правління і генеральний директор Lenovo Юаньцінь Ян (Yuanqing Yang) заявив, що ці рекордні результати підкреслюють здатність компанії досягати стабільного зростання попри виклики, пов'язані з коливаннями тарифів та геополітичною ситуацією.





Усі основні бізнес-напрямки Lenovo продемонстрували двозначне зростання доходів.





Підрозділ Intelligent Devices Group (IDG) показав найвищий темп зростання доходів за останні 15 кварталів. Бізнес ПК та смарт-пристроїв зріс на 19%, забезпечивши Lenovo рекордну частку ринку в 24,6%. Поширення AI-ПК також прискорилося: вони становлять понад 30% усіх поставок Lenovo, а частка компанії на світовому ринку Windows AI-ПК досягла 31%. Дохід від смартфонів зріс на 14% до 2,2 млрд дол. Завдяки успіху моделі Razr, Motorola посіла перше місце серед виробників складаних телефонів, здобувши понад 50% ринку.





Підрозділ інфраструктурних рішень Infrastructure Solutions Group (ISG) продемонстрував зростання доходів на 36% до 4,3 млрд дол., а доходи від бізнесу з інфраструктури AI більш ніж подвоїлися. Група рішень та послуг Solutions and Services Group (SSG) відзвітувала про черговий рекордний квартал, збільшивши дохід на 20% до 2,3 млрд дол., що стало вже 17-м кварталом поспіль із двозначним зростанням. Операційна маржа SSG зросла до понад 22%, що робить цей підрозділ ключовим драйвером прибутковості для всієї компанії.





Як заявили у компанії, сильні результати Lenovo підкріплені її стратегією "гібридного AI", постійними інвестиціями в інновації (витрати на дослідження та розробки зросли на понад 10%) та операційною досконалістю. Ці фактори забезпечують виробнику гнучкість у проходженні ринкових циклів.

