У Дніпрі пройшов третій освітній майстер-клас Build Up за підтримки Favbet Foundation та Андрія Матюхи  

1 серпня у Дніпрі пройшов третій майстер-клас освітньої ініціативи «Квиток в ІТ». Цей проєкт дає підліткам шанс зробити перший крок у світ сучасних digital-професій. Захід організовано GoIT Academy за підтримки Favbet Foundation під керівництвом президента фонду Андрія Матюхи у межах програми Build Up.

Подія зібрала 65 учасників. Переважно до майстер-класу долучилися підлітки з родин військових, переселенців, сироти та представники інших соціально вразливих груп. Для багатьох це була перша нагода познайомитися зі сферою ІТ через практику та живе спілкування з професіоналами.

Майстер-клас відбувся у просторій, зручній локації, де діти одразу взялися за справу. Учасники працювали з реальними інструментами, виконували вправи й отримували поради від експертів. Вони дізнавалися, як народжуються стартапи та працює маркетинг, знайомилися з веб-дизайном апаратним програмуванням, монтажем й основами постпродакшнину відео, управлінням ІТ-проєктами, а також основами моушн-дизайну та візуального сторітелінгу.

У фіналі заходу підлітки працювали з практичними кейсами та отримали шанс безкоштовно вступити до IT-табору GoFriends IT Academy. Усі діти висловили бажання надалі навчатися у проєктах Favbet Foundation.