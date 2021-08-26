Anycubic выпустит 3D-принтер Photon Ultra с технологией DLP

26 августа 2021 г., 15:18

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Компания Anycubic на платформе Kickstarter предложит первый в мире высокоточный 3D-принтер с технологией DLP.



Anycubic Photon Ultra позиционируется в бюджетной ценовой категории для потребительского сегмента. Устройство базируется на технологии DLP, разработанной компанией Texas Instrument и обеспечивающей ряд преимуществ, включая минимальное техническое обслуживание, высокое разрешение при печати и малое энергопотребление. Отмечается, что 3D-принтеры с технологией DLP превосходят свои аналоги с ЖК-матрицей при печати моделей малого размера и ширины, однако их стоимость до сегодняшнего дня была запредельно высока. Компания Anycubic поставила перед собой цель решить эту проблему.



Хотя номинальное разрешение DLP-принтера Anycubic Photon Ultra составляет 720p, его качество печати даже превышает тот уровень, который обеспечивается принтерами с монохромным ЖК-дисплеем, имеющим разрешение 2k/4k. Это объясняется тем, что в DLP-принтерах применяется другая технология проецирования света по сравнению с ЖК-принтерами. Используется проектор, отражающий весь свет на пиксель через микрозеркало, что обуславливает отсутствие конвергенции света, обеспечивающее более резкий контраст черного и белого. ЖК-принтеры сводят весь свет на пиксель, что может приводить к образованию неровностей и теней по краям моделей. DLP-принтеры обеспечивают более высокую по сравнению с ЖК-принтерами четкость отображения тонких линий и мелких текстов с лучшей чистотой цветопередачи и большей насыщенностью слоев, в результате чего модели имеют более изящную текстуру и острые углы.



ЖК-экраны являются расходными материалами, которые нуждаются в замене каждые 3-5 месяцев. Anycubic Photon Ultra не имеет ЖК-экрана, а его внутренний проектор обеспечивает эксплуатационный ресурс принтера, превышающий 20 тысяч часов. В результате среднестатистический пользователь экономит около 600 долл. на замене ЖК-экранов. При ценнике в 399 долл. на платформе Kickstarter большинство покупателей сэкономят больше стоимости самого принтера Anycubic Photon Ultra.



Anycubic Photon Ultra отличается значительно лучшей энергоэффективностью по сравнению с конкурентами. DLP-принтер работает со светоотдачей 40%, что в 15 раз превышает аналогичный показатель для принтеров с ЖК-экранами (2,5-3%). Он расходует значительно меньше энергии, обладая номинальной мощностью 12 Вт при среднем энергопотреблении 8,5 Вт. Для изготовления модели высотой 100 мм этому принтеру требуется от 0,017 до 0,034 кВт·ч электроэнергии.



При пониженном энергопотреблении выделяется меньшее количество тепла, благодаря чему Anycubic Photon Ultra не нуждается в охлаждающих вентиляторах и работает по-настоящему бесшумно.



Принтер обеспечивает ровные края - 16-кратное сглаживание краев и углов печатной продукции сокращает количество слоевых линий и время постобработки.



Anycubic Photon Ultra обеспечивает скорость печати около 1,5 с на слой, что сопоставимо с ЖК-принтерами типа Photon Mono X, скорость печати которого составляет 1,5-2 с на слой. По сравнению с печатью по технологии SLA с использованием точечных источников света он имеет 5-кратное превосходство по скорости.



Anycubic Photon Ultra позволяет регулировать мощность УФ-излучения, что делает его пригодным для использования с широким ассортиментом смол, предоставляя пользователям безграничные возможности и свободу творчества.



На талере нанесена лазерная гравировка, обеспечивающая повышенную прочность сцепления и ровность рабочей платформы, а следовательно, и более высокую успешность и стабильность результатов.



В Anycubic Photon Ultra впервые реализована возможность изменения параметров печати непосредственно на принтере с помощью цветного сенсорного экрана, что облегчает процессы настройки и оптимизации без использования компьютера.



Мировая премьера Anycubic Photon Ultra проходит на краудфандинговом сайте Kickstarter, где он будет предлагаться всего за 399 долл. для первых 100 спонсоров и за 499 долл. в качестве специальной цены. После премьеры на Kickstarter стоимость Anycubic Photon Ultra на платформе Amazon превысит $599.



Anycubic Photon Ultra будет представлен на сайте Kickstarter 15 сентября 2021 года, где он будет доступен для предварительного заказа в рамках всемирной эксклюзивной акции. Кампания продлится около месяца.

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