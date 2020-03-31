Квартальная прибыль главного сборщика iPhone сократилась на четверть

31 марта 2020 г., 13:15

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Важнейший производственный партнер Apple, Hon Hai Precision Industry (Foxconn) объявил о чистой прибыли 1,58 млрд долл. за квартал с октября по декабрь 2019 г. В годовой перспективе это означает снижение прибыли на 24%. Столь значительный спад произошёл ещё до того, как коронавирус стал значимым экономическим фактором, его причинами стали слабый спрос на смартфоны и торговые проблемы между США и Китаем.

Компания, получающая половину своего дохода от изготовления техники Apple в Китае, уверяет, что решила проблему нехватки рабочей силы и вернулась к нормальной сезонной загрузке мощностей. Тем не менее, далеко не очевидно, что мартовский квартал будет для Hon Hai более благополучным в условиях, когда вспышка коронавируса признана пандемией и самоизоляция государств привела к серьёзным нарушениям в глобальных цепочках поставок.

Из-за эпидемии Foxconn ранее сократила свои прогнозы доходов на 2020 г. Она была вынуждена отложить открытие своего мегакомплекса «iPhone City» в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) и ввести строгие карантинные меры для тысяч рабочих. Но с тех пор Foxconn резко повысила бонусы, чтобы привлечь новых работников, которые нужны для сборки продукции.

По сведениям из осведомлённых источников Bloomberg, график подготовки к осеннему дебюту новых iPhone с поддержкой 5G остаётся неизменным. Это косвенно подтверждает информацию о постепенной нормализации производственных связей Apple с Китаем, но помимо Hon Hai в процессе участвуют поставщики компонентов со всего мира, и любое нарушение отлаженной работы этой сложной сети чревато отсрочками выхода будущих устройств.

В целях сокращения расходов и увеличения ценности своих активов, крупнейший в мире поставщик услуг производства электроники вкладывает значительные средства в автоматизацию. Существенную выгоду в следующие 3-5 лет Hon Hai намеревается извлечь из роста промышленного внедрения Интернета Вещей и электрификации транспортных средств, а также из расширения производственной базы на Индию и Вьетнам.

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