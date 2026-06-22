Сонячними електростанціями оснащені перші 100 веж мобільного зв’язку Vodafone

22 июня 2026 г., 10:25

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Оператор зв’язку Vodafone Україна завершив перший етап проєкту з розгортання власної генерації: 100 базових станцій першої хвилі тепер живляться від сонця. «Зелена» енергія закриватиме близько 30% їхнього споживання. Модернізація охопила сайти у 14 областях. Компанія вже розпочинає другу стадію.

Проєкт – частина відповіді мобільного оператора на енергетичні виклики війни. З жовтня 2025 по січень 2026 року росія здійснила 19 масованих ударів по українській енергетиці, регулярно атакуючи об'єкти десятками, а подекуди й сотнями дронів. Минулої зими дефіцит у пікові години сягав 5-6 ГВт, у багатьох регіонах відключення тривали по пів доби й довше. За оцінками експертів, енергодефіцит може зберігатися й у 2026-2027 рр. На сайтах із власною генерацією вдень знижується споживання із зовнішньої мережі, а надлишок запасають літій-іонні акумулятори – тож у сонячні дні, навіть під час відключень, такий сайт може працювати повністю автономно або протриматися помітно довше.

Сумарна встановлена потужність наразі становить 360 кВт (у середньому 3,6 кВт на сайт). Приблизно як 30-40 типових дахових СЕС на українських приватних будинках. Прогнозована економія електроенергії з мережі: орієнтовно 380 МВт-год на рік, або близько 30% споживання перших 100 базових станцій. Це річне споживання приблизно 150 середніх українських домогосподарств. Грошова очікувана економія із врахуванням динаміки тарифів: понад 100 тис. євро на рік.

Перехід мобільних мереж на відновлювані джерела – світовий тренд, і причина проста: за оцінкою GSMA, на телеком припадає 2-3% глобального споживання електроенергії, тож кожен крок до декарбонізації мережі помітно зменшує загальний обсяг викидів. Vodafone послідовно йде цим шляхом: Vodafone Group живить європейську мережу електроенергією зі 100% відновлюваних джерел ще з липня 2021 року, а в червні 2025-го Vodafone Germany досяг кліматичної нейтральності (net zero) у власних операціях.

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