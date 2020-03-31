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Ноутбуки пользуются наибольшим спросом в условиях пандемии

31 марта 2020 г., 13:55
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Распространение вируса COVID-19 и, как следствие, внедрение карантина в Украине, очевидно, влияет на поведение людей и потребительские рынки. Компания GfK Ukraine представила результаты еженедельного мониторинга рынков и потребительского поведения.

Рынок электроники и бытовой техники Украины на 12 неделе (15-21 марта) сократился относительно предыдущей семидневки на 37%. При этом оффлайн продажи упали на 54%, в то время как онлайн выросли на 20%. В среднем, в начале 2020 г. онлайн продажи составляли около 21%, а на 12 неделе их доля достигла 44%, что является вполне естественным на фоне закрытия физических магазинов и ограничения перемещений граждан.

Все сегменты рынка электроники и бытовой техники в Украине показали сокращение на 12 неделе. Лучше всего положение в ИТ-технике – уменьшение всего на 5%, хуже всего – в телекоммуникациях (смартфоны), где сокращение продаж достигло 50%. Ноутбуки даже показали небольшой рост на уровне 1%, как следствие увеличения количества людей, работающих дистанционно.

Ноутбуки пользуются наибольшим спросом в условиях пандемии


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