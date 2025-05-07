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Технологію Voice-over-LTE активно використовують вже понад 6,5 млн абонентів Київстар

7 мая 2025 г., 12:35
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Наразі близько чверті голосового трафіку в мережі Київстар генерується через технологію VoLTE. Оператор має найбільшу базу користувачів цієї послуги в Україні, а їх кількість постійно зростає. З моменту першого в країні запуску VoLTE у грудні 2020 року Київстар незмінно утримує лідерство за кількістю абонентів, які користуються перевагами високоякісного голосового зв'язку в мережі 4G.

VoLTE (voice-over-LTE) – сучасна технологія, яка дозволяє отримати високу якість голосового зв’язку, швидке з'єднання та можливість використання 4G-інтернету під час дзвінка. Для порівняння: швидкість встановлення з’єднання у 2G/3G становить 6 с, у VoLTE – близько 2 с.

Послугу активовано більш ніж для 8 млн користувачів. Протягом останніх 9 місяців кількість активних VoLTE-користувачів у мережі Київстар зросла на 40%. Зараз понад 6,5 млн абонентів Київстар активно користуються технологією, генеруючи приблизно 25% від загального голосового трафіку. Технологія VoLTE від Київстару доступна всюди, де є 4G-покриття.

З моменту запуску і до сьогодні Київстар використовує найсучасніші типи кодеків для VoLTE: EVS та AMR-WB. При цьому найбільш сучасний кодек EVS має найвищий пріоритет при встановленні VoLTE-з’єднань.

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