Кременчуг развернет муниципальную систему видеонаблюдения

23 ноября 2020 г., 13:35

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Компания «ИТ-Интегратор» заявила о старте проекта «Безопасный город» в Кременчуге, который предусматривает оснащение камерами видеонаблюдения улиц, транспортных развязок и мест массового скопления людей. В рамках проекта также будет создан ситуационный центр, куда будет поступать информация из сети видеокамер. Сообщается о возможности следить в онлайн-режиме за происходящим в городе. «ИТ-Интегратор» также установит камеры видеонаблюдения в школах города.

Первый заместитель мэра Кременчуга Владимир Пелипенко отмечает, что благодаря проекту Кременчуг действительно станет безопаснее, ведь видеокамеры будут установлены во всех школах, на проблемных перекрестках городских дорог, на въездах и выездах из города и других общественных местах.

Благодаря системе видеонаблюдения в городе будет вестись видеофиксация и регистрация событий. Решение о реагировании на них будет приниматься в ситуационном центре. В случае необходимости правоохранительные органы, работники МЧС или медики будут взаимодействовать между собой. Это призвано пособствовать снижению количества чрезвычайных ситуаций, правонарушений, гибели и травматизма людей, а также повышению уровня раскрытия преступлений. По словам заместителя городского главы, увидеть, как внедряются эти технологии, можно будет уже к концу этого года.

Надежда Омельченко, вице-президент «ИТ-Интегратор» сообщила: «Наша компания уже не первый год способствует развитию украинских городов и внедрению в них инноваций и технологий безопасности. Теперь Кременчуг начал свой путь к развитию современного и безопасного для жителей города. Надеемся, что другие города по примеру Кременчуга также обратят внимание на насущные потребности людей, для которых безопасность и комфорт — это основной приоритет».

В прошлом году Кременчуг принимал участие во Всеукраинском общественном бюджете Полтавской области с проектом «Безопасный город». Проект одержал победу и город получит средства из государственного бюджета на его внедрение.

По сообщению компании «ИТ-Интегратор», она также реализует концепцию safe city в Запорожье и еще нескольких городах Украины.

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