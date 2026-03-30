Контінентал Фармерз вдосконалить процес підбору персоналу завдяки AI-асистенту

Компанія Контінентал Фармерз Груп, одна з найбільших українських сільськогосподарських компаній, розпочала проєкт цифровізації HR-функції із впровадженням AI-агентів на базі української ERP-платформи IT-Enterprise.

Проєкт спрямовано на цифровізацію процесу підбору персоналу, важливу роль відіграватиме штучний інтелект, який перебере на себе рутину роботи рекрутера. Рішення передбачає побудову єдиного цифрового HR-контуру з наскрізними процесами – від підбору персоналу до його повноцінної інтеграції в цифрове середовище компанії з побудовою різноманітних аналітик.

У межах проєкту впроваджуються AI-асистент для різностороннього аналізу та оцінки кандидатів на відповідність вимогам вакансії й AI-агент DocAI з розумного імпорту документів для рекрутерів, що забезпечує розпізнавання, обробку та імпорт кадрових документів.

Технологічно проєкт базується на low-code підході. Розгортання ERP синхронізує кадрові та операційні показники у реальному часі та формує управлінську аналітику для прийняття рішень на рівні бізнесу. AI дасть змогу автоматизувати повторювані задачі та створити гнучкий інструмент для управління HR та масштабування організації процесів без втрати керованості.

Масштаб використання AI у продуктах IT-Enterprise: 225000 звернень/ запитів до АІ на місяць, 977 млн токенів на місяць, понад 20 активних AI-проєктів, серед яких фонд «Повернись живим», Укрпошта, SmartTender.

