Укрпошта масштабує використання AI від IT-Enterprise в роботі з первинними документами

31 марта 2026 г., 13:45

«Укрпошта» та українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise масштабують спільний проєкт із впровадження штучного інтелекту для обробки первинних документів. За перші місяці 2026 року AI-агент уже опрацював понад 26 тисяч документів і взяв на себе весь обсяг їхньої рутинної перевірки та внесення в межах цього процесу. Це дало змогу знизити рівень помилок до 0,5% і прискорити закриття фінансових періодів. Точність розумного опрацювання документів AI-агентом сягає 99,5%.

Для «Укрпошти» це рішення стало відповіддю на великий обсяг вхідної документації, яка раніше вимагала значного ручного ресурсу. За даними компанії, час на опрацювання рутинних документів скоротився на 60-80%. Усередині команди AI-помічник уже отримав ім’я – Марко. Це відсилання до головного символу пошти – марки, а водночас одне з найпопулярніших імен в сучасній Україні.

«Раніше фінансова команда вручну опрацьовувала сотні документів від постачальників, і це створювало особливе навантаження в періоди закриття. Сьогодні система автоматично звіряє дані з договорами та специфікаціями, а фахівці працюють насамперед із документами, де є розбіжності. Це дає нам не лише економію часу, а й вищий рівень контролю та прозорості процесу», – зазначає Дмитро Дідик, директор департаменту закупівель «Укрпошти».

Найскладнішим у проєкті виявилося не розпізнавання тексту, а різноманіття самих документів. Постачальники надсилають їх у сотнях форматів – із різними формулюваннями, структурою та рівнем деталізації. Навіть одна й та сама послуга може називатися по-різному – наприклад, «утилізація побутових відходів», «вивіз сміття» тощо. Саме тому AI-агент не просто зчитує дані, а звіряє їх із договорами та специфікаціями, перевіряє умови і передає на додаткову перевірку лише документи з розбіжностями.

Паралельно «Укрпошта» адаптувала внутрішні процедури до нового підходу, щоб уникнути дублювання й забезпечити коректну взаємодію між первинними документами, договорами та ERP-системою.

Для «Укрпошти» цей кейс став прикладом того, як ШІ може працювати не як експеримент, а як практичний інструмент у щоденних фінансових процесах – із вимірюваним ефектом у швидкості, точності та навантаженні на команди.

