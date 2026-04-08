De Novo надає ДІАМ хмарні обчислювальні потужності для проєкту створення AI-асистента

8 апреля 2026 г., 14:35

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) разом із партнерами розробляє «Цифрового інспектора» – систему на базі AI, яка має допомогти з перевіркою проєктної документації. Її завдання – знаходити невідповідності будівельним нормам, законодавству та вихідним даним ще до подання заявки, щоб скоротити кількість помилок і зменшити навантаження на інспекторів.

Потреба в такому рішенні виникла через перевантаження чинної моделі перевірки. Один будівельний об’єкт може супроводжуватися сотнями або навіть тисячами сторінок креслень, пояснювальних записок, довідок та інших матеріалів, які інспектор має опрацювати в обмежений строк. Навіть формальна невідповідність – відсутній файл, суперечність між різними розділами чи розбіжність із вихідними даними – здатна запустити нові кола погодження і затримати весь проєкт.

Саме тому в ДІАМ вирішили автоматизувати найбільш рутинні та трудомісткі етапи цієї роботи. Першу пілотну версію системи очікують на початку літа. Розробником виступає Itera Ukraine. Для створення й тестування рішення команда використовує українську хмарну платформу De Novo з AI-акселераторами. Компанія надала хмарні обчислювальні ресурси з GPU NVIDIA на пів року, а також експертизу з побудови архітектури рішення.

На старті система працюватиме насамперед із трьома групами типових проблем: неповним пакетом документів, суперечностями між різними частинами будівельного проєкту та невідповідністю містобудівним умовам, обмеженням та іншим вихідним даним. Головна ідея – виявляти такі ризики якомога раніше, щоб підвищити шанси пройти погодження з першого разу. Першим напрямом стануть житлове будівництво та громадські будівлі, де обсяг документації зазвичай найбільший. Цільовий показник проєкту – скоротити час обробки однієї заявки з повним пакетом документів із десяти робочих днів до приблизно двох годин.

З технічного боку «Цифровий інспектор» будується як комбінація кількох великих мовних моделей, зокрема LLAMA та ChatGPT. Система має вміти читати, розпізнавати та структурувати документи, у тому числі скановані, а потім аналізувати їх у контексті будівельних норм й конкретних вимог. Для цього використовується підхід RAG: модель не навчають на всьому масиві нормативної документації наперед, а під час перевірки підтягують саме ті правила, обмеження та приклади, які потрібні для конкретного кейсу. Система також інтегрується з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та «Дією».

Окремий акцент проєкту – захист даних. Оскільки система працює з конфіденційною державною інформацією, критично важливою є локалізація інфраструктури. Потужності De Novo розміщені в Україні, а обробка відбувається в захищеному дата-центрі. Компанія має підтвердження відповідності стандартам ISO/IEC 27001, 27017, 27018, 27701, PCI DSS та КСЗІ. Дані передаватимуться й зберігатимуться у зашифрованому вигляді, а доступ до документів і висновків обмежуватиметься ролями користувачів через інтеграцію з «Дією» та ЄДЕССБ.

На першому етапі AI працюватиме в режимі паралельної перевірки разом з інспектором, тобто алгоритм аналізуватиме документи одночасно з людиною, а результати порівнюватимуть. Якщо система буде стабільно демонструвати якісний результат, рівень її автономності зможуть підвищувати. У ДІАМ підкреслюють, що йдеться лише про перерозподіл навантаження, а не про заміну інспекторів – AI має взяти на себе найбільш монотонну частину перевірки, тоді як фінальне рішення залишатиметься за людиною.

