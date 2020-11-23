Очки Amazon с поддержкой Alexa теперь доступны для всех за $250

23 ноября 2020 г., 14:05

0

Tweet

Начиная с 10 декабря, очки Echo Frames, позволяющие общаться с голосовым ассистентом Alexa, сможет получить каждый. По цене $249,99 компания Amazon выпустила в продажу улучшенную и исправленную версию продукта, который был анонсирован на её прошлогодней конференции и до сих пор был доступен только избранным клиентам.

Усовершенствования, внесённые в конструкцию очков с учётом отзывов ранних пользователей, включают в себя на 40 процентов увеличившееся время автономной работы; функция автоотключения неиспользуемых очков, экономящая заряд аккумулятора; доработанный VIP-фильтр, который теперь отдаёт предпочтение не только избранным приложениям и контактам, но также календарным напоминаниям и групповым сообщениям; опция регулировки громкости в зависимости от уровня окружающего шума.

Кроме того, Echo Frames получили два новых варианта цветового оформления: черепаховое и небесно-голубое в дополнение к классическому чёрному. Все очки поставляются с простыми прозрачными стёклами, но Amazon сообщила, что заказчики могут заменить их на предписанные врачом в магазинах LensCrafters.

Тем кто приобрёл Echo Frames первого поколения по приглашениям за $180, компания предоставляет возможность получить усовершенствованную версию, просто доплатив разницу — $70.

Синхронно с получением Echo Frames статуса полноценного потребительского товара, Amazon заявила о прекращении выпуска анонсированного одновременно с очками кольца Echo Loop. В отличие от очков, титановое кольцо, которое при нажатии на него позволяло общаться с Alexa, по итогам испытаний не смогло подняться из категории «Day 1» — экспериментальных продуктов Amazon, тестируемых в ограниченном кругу пользователей с целью получения обратной связи и улучшения.

Нынешние владельцы Echo Loop продолжат получать обновления и техническую поддержку от Amazon.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

0

Tweet