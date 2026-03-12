Інтерпайп синхронізував облік українських та закордонних офісів у режимі онлайн

12 марта 2026 г., 17:35

Українська промислова компанія «Інтерпайп», виробник сталевих труб та залізничної продукції, що постачається більш ніж у 50 країн світу, оптимізувала систему управління ресурсами, об’єднавши всі виробничі та торгівельні активи компанії в єдиний цифровий простір на базі оновленої платформи х10 української ERP-системи IT-Enterprise. Це дасть змогу компанії централізовано й оперативно управляти активами в умовах впливу війни та керувати ланцюжками виробництв та постачання, контролювати собівартість і рух продукції всім світом у режимі онлайн.

Раніше різні підрозділи, заводи та закордонні офіси компанії могли використовувати різні налаштування процесів та варіантів обліку. Це ускладнювало швидкий збір даних і централізоване управління кількома підприємствами в режимі реального часу. В умовах війни, коли логістика та ринки збуту постійно змінюються, компанія прийняла рішення синхронізувати всі процеси на сучасній платформі х10 ERP IT-Enterprise.

«Проєкт не був цифровізацією "з нуля" – це глибока оптимізація та консолідація наявних процесів у єдиний центр керування. Тепер усі підприємства "Інтерпайп" в Україні та за кордоном працюють у єдиному цифровому просторі. Оптимізація всіх бізнес-процесів на базі IT-Enterprise дала змогу нам синхронізувати роботу підрозділів, незалежно від їхньої географії та специфіки роботи. Завдяки цьому ми адаптували внутрішні процеси управління під умови війни та створили фундамент для подальшого масштабування», – зазначив Сергій Саєвич, IT-директор «Інтерпайп».

Ключові результати цифрової трансформації: управління кількома підприємствами 24/7 у реальному часі (консолідація фінансового, управлінського та бухгалтерського обліку дає змогу бачити повну картину стану активів компанії); прозорість собівартості (оптимізовані єдині методики розрахунку собівартості продукції, що критично важливо для глобальної конкуренції та експорту); глобальна логістика та продажі (система забезпечує наскрізний контроль переміщення продукції світом – від цеху в Україні до клієнта по всьому світі); перехід на нову платформу від IT-Enterprise забезпечив вищу швидкість обробки даних, мобільність у нових умовах роботи та відповідність міжнародним стандартам безпеки.

