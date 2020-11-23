Zyxel расширила линейку шлюзов безопасности для предприятий SMB

23 ноября 2020 г., 12:55

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Компания Zyxel Networks выпустила два межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700 с версией микропрограммы ZLD 4.60, улучшающей возможности и быстродействие всей линейки шлюзов безопасности. Межсетевые экраны и версия микропрограммы улучшают возможности компаний среднего и малого бизнеса по внедрению гибкой системы безопасности для защиты от самых разнообразных киберугроз и непрерывного функционирования бизнеса в условиях пандемии.

Согласно недавно опубликованную отчету 2020 Threat Landscape report by Enisa, число кибератак продолжает увеличиваться по мере перехода компаний к новому этапу цифровой трансформации бизнеса. Пандемия Covid-19 ускорила цифровизацию, так как многим компаниям пришлось для продолжения бизнес-операций срочно переводить персонал на удаленный режим работы. Такая резкая смена практики ведения бизнеса значительно усложнила обеспечение защиты сетей компаний SMB, поскольку у большинства из них сильно ограничен бюджет на ИТ и ресурсы.

В качестве расширения модельного ряда, доступного для SMB, Zyxel представила два межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экрана начального уровня со встроенной беспроводной точкой доступа USG Flex 100W и межсетевой экран старшего класса USG Flex 700, способный одновременно обслуживать до 800 подключенных клиентов. Межсетевые экраны серии USG Flex – это универсальные решения для бизнеса, которые не только обеспечивают надежную и масштабируемую систему защиты для сети предприятия, но и удаленный VPN доступ, управление точками доступа Wi-Fi и широкие возможности управления хот-спотами.

Микропрограмма ZLD 4.60, выпущенная Zyxel, обеспечивает увеличение производительности инспекции трафика SSL в 3-5 раз по сравнению с предыдущей версий прошивки. Такие показатели достигнуты в полевом тестировании межсетевых экранов Zyxel при использовании протокола HTTPS с настройками устройство по умолчанию: включенными функциями маршрутизации межсетевого экрана, NAT и ADP.

Это означает, что, используя уже имеющееся оборудование USG Flex, можно значительно ускорить шифрование/ дешифрование трафика и сократить задержки, связанные с генерацией сертификатов.

Усовершенствованная инспекция SSL также поддерживает новейшую версию протокола Transport Layer Security (TLS), используемого для защиты трафика между серверами и их клиентами. Поддержка протокола TLS 1.3 поможет пользователям Zyxel более эффективно отражать наиболее опасные кибератаки.

В дополнение к уже имеющимся сервисам репутации IP-адресов и URL-адресов в микропрограмме ZLD 4.60 реализован сервис репутации DNS на базе технологий McAfee. Эти три сервиса, используемые в продуктах серии Zyxel ATP, предоставляют комплексное надежное решение, которое предотвращает посещение пользователями скомпрометированных доменов, содержащих опасный контент, и блокирует доступ к определенным сайтам. Данные анализа от сервисов репутации можно легко просматривать в консоли Zyxel SecuReporter, поэтому сетевые администраторы всегда могут контролировать посещение пользователями подозрительных доменов, риски и типы запросов к поисковым службам.

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