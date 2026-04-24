Трест, который лопнул

OntargIT автоматизувала сервісні процеси для інжинірингової компанії KTS Engineering

Компанія OntargIT реалізувала проєкт автоматизації сервісних процесів для KTS Engineering – інжинірингової компанії з понад 20-річним досвідом у сфері енергетики. Рішення впроваджено на базі Microsoft Dynamics 365 із фокусом на управління виїзним сервісом (Field Service).

KTS Engineering спеціалізується на реалізації комплексних енергетичних проєктів «під ключ» – від проєктування до сервісного обслуговування обладнання, зокрема газових двигунів і енергогенерувальних систем. Зі зростанням кількості проєктів і клієнтів компанія зіткнулася з низкою операційних викликів. Серед ключових – складність координації виїздів інженерів і планування робіт, неструктурована обробка сервісних заявок, а також відсутність єдиного цифрового середовища для управління сервісними процесами. Це ускладнювало контроль за виконанням робіт і створювало додаткове навантаження на команди.

Для вирішення цих завдань команда OntargIT впровадила рішення на базі Microsoft Dynamics 365, яке дозволило об’єднати всі сервісні процеси в єдиній системі.

Зокрема, було реалізовано: ефективне планування та диспетчеризацію виїздів сервісних інженерів; централізовану обробку клієнтських запитів; єдине цифрове середовище для управління сервісними операціями; підвищення прозорості та контролю за виконанням робіт.

У результаті впровадження рішення KTS Engineering змогла суттєво підвищити ефективність сервісних процесів і закласти основу для подальшого зростання. Компанія покращила якість обслуговування клієнтів завдяки швидшій обробці заявок і більш точному плануванню робіт. Оптимізація роботи польових команд дозволила ефективніше використовувати ресурси та скоротити час виконання завдань. Водночас централізація управління сервісними операціями забезпечила прозорість і контроль на всіх етапах. У підсумку KTS Engineering отримала можливість масштабувати бізнес без пропорційного збільшення операційних витрат.

