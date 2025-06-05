Конференція Business Process Management 2025: Архітектура сталого бізнесу 

5 июня 2025 г., 17:29

Бізнес має зростати – але не в хаосі. Тому ABPMP Ukraine проводить першу в Україні конференцію, присвячену процесному управлінню – Business Process Management 2025: Архітектура сталого бізнесу.

Це подія, яку ми давно мріяли зробити – без мотиваційної «води», лише практика, системність, інструменти. На одній сцені – CEO, трансформаційні лідери, урядовці та практики, які вже створюють процесну архітектуру майбутнього.

У програмі:

Реальні кейси від МХП, Нова пошта, Київстар, Kernel, Мінцифри, Подорожник, Укрсиббанк та ін;

Унікальне дослідження зрілості BPM в Україні;

Інструменти: процесний аудит, операційні моделі, масштабування;

Панельні дискусії з бізнесом та урядом;

Нетворкінг, що переходить у партнерства.

Це подія для тих, хто:

Створює бізнес системно;

Масштабується або трансформується;

Вірить, що процеси – це стратегічний актив , а не просто «регламент»;

, а не просто «регламент»; Хоче зробити внесок у розвиток бізнес-культури та економіки України.

Квитки тут: https://www.bpm.org.ua/#buy_tickets

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD