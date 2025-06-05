 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Конференція Business Process Management 2025: Архітектура сталого бізнесу 

5 июня 2025 г., 17:29

Конференція Business Process Management 2025: Архітектура сталого бізнесу

Бізнес має зростати – але не в хаосі. Тому ABPMP Ukraine проводить першу в Україні конференцію, присвячену процесному управлінню – Business Process Management 2025: Архітектура сталого бізнесу.

Це подія, яку ми давно мріяли зробити – без мотиваційної «води», лише практика, системність, інструменти. На одній сцені – CEO, трансформаційні лідери, урядовці та практики, які вже створюють процесну архітектуру майбутнього.

У програмі:

  • Реальні кейси від МХП, Нова пошта, Київстар, Kernel, Мінцифри, Подорожник, Укрсиббанк та ін;
  • Унікальне дослідження зрілості BPM в Україні;
  • Інструменти: процесний аудит, операційні моделі, масштабування;
  • Панельні дискусії з бізнесом та урядом;
  • Нетворкінг, що переходить у партнерства.

Це подія для тих, хто:

  • Створює бізнес системно;
  • Масштабується або трансформується;
  • Вірить, що процеси – це стратегічний актив, а не просто «регламент»;
  • Хоче зробити внесок у розвиток бізнес-культури та економіки України.

Квитки тут: https://www.bpm.org.ua/#buy_tickets

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  