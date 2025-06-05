Конференція Business Process Management 2025: Архітектура сталого бізнесу 

Бізнес має зростати – але не в хаосі. Тому ABPMP Ukraine проводить першу в Україні конференцію, присвячену процесному управлінню – Business Process Management 2025: Архітектура сталого бізнесу.
Це подія, яку ми давно мріяли зробити – без мотиваційної «води», лише практика, системність, інструменти. На одній сцені – CEO, трансформаційні лідери, урядовці та практики, які вже створюють процесну архітектуру майбутнього.
У програмі:
- Реальні кейси від МХП, Нова пошта, Київстар, Kernel, Мінцифри, Подорожник, Укрсиббанк та ін;
- Унікальне дослідження зрілості BPM в Україні;
- Інструменти: процесний аудит, операційні моделі, масштабування;
- Панельні дискусії з бізнесом та урядом;
- Нетворкінг, що переходить у партнерства.
Це подія для тих, хто:
- Створює бізнес системно;
- Масштабується або трансформується;
- Вірить, що процеси – це стратегічний актив, а не просто «регламент»;
- Хоче зробити внесок у розвиток бізнес-культури та економіки України.
Квитки тут: https://www.bpm.org.ua/#buy_tickets
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