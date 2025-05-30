ASUS продемонструвала рішення Healthcare AI

30 мая 2025 г., 16:35

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ASUS здійснює справжню революцію у сфері інтелектуальних рішень для охорони здоров’я, інтегруючи штучний інтелект, технології Інтернету речей (IoT) та аналітику великих даних, які є рушійною силою розвитку концепції Smart Healthcare 4.0. Ці рішення дозволяють оптимізувати робочі процеси, покращити точність діагностики та надавати персоналізовані дані про здоров’я, що в кінцевому підсумку призводить до покращення результатів лікування пацієнтів і більш оптимального розподілу медичних ресурсів.



Ключовою інновацією, представленою на виставці Computex 2025, була функція HealthAI Genie, вбудована в застосунок ASUS VivoWatch HealthConnect. Ця функція, що працює на основі AI, надає дані про здоров’я в реальному часі, а також динамічно коригує плани фізичних вправ і оздоровлення на основі фізіологічних даних користувача. Вона також враховує інформацію з медичних і академічних досліджень, які аналізуються разом із консолідованими даними про здоров’я користувача, щоб запропонувати комплексне персоналізоване рішення для оптимізації стану здоров’я.



Портативне рішення для ультразвукового дослідження ASUS LU800 покликано здійснити справжню революцію в діагностиці, надаючи нові можливості та підходи до проведення ультразвукових досліджень. Завдяки якісній інтеграції технологій штучного інтелекту із сучасним обладнанням для ультразвукової діагностики, це рішення кардинально підвищує точність діагностики та ефективність роботи лікарів. Такі функції, як автоматизація вимірювань, оптимізація зображень у реальному часі та голосове керування, значно скорочують час обстеження та пришвидшують робочі процеси, дозволяючи медичним працівникам ставити діагнози швидше й точніше. Поєднання технологій штучного інтелекту та інструментів УЗД є потужним кроком вперед у медичній діагностиці.



ASUS EndoAim – рішення для ендоскопії на основі штучного інтелекту, яке забезпечує революційний прогрес у виявленні та класифікації поліпів. Це рішення, що займає найбільшу частку ринку в Тайвані, успішно використовується більш ніж 35 лікарнями, значно підвищуючи якість діагностики та лікування. Спираючись на цей успіх, ASUS активно просуває це новітнє рішення в медичні заклади по всьому світу.



На виставці також були представлені цифрові рішення для охорони здоров'я нового покоління, зокрема комплексна платформа ASUS xHIS Digital Health Platform, призначена для прискорення цифрової трансформації лікарень за допомогою гібридних хмарних технологій і модульних мікросервісів. На додаток до цього, ASUS Miraico підвищує точність класифікації за МКХ-10, а платформа Lumos Health Data Intelligence Platform забезпечує інтеграцію за стандартом Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) і сприяє проведенню передових клінічних досліджень. Clinical AI Assistant, що працює на базі LLM, використовує передові алгоритми для впорядкування медичної документації та надання розширеної діагностичної підтримки, а також забезпечує лікарням доступ до передових цифрових інструментів для оптимізації їхньої роботи, підвищення точності даних, полегшення проведення досліджень і покращення прийняття клінічних рішень.

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