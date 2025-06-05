HPE оновлює платформи для критично важливих операцій

5 июня 2025 г., 17:55

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Hewlett Packard Enterprise оголосила про поповнення своєї лінійки відмовостійких рішень HPE Nonstop Compute.



Нові системи, оптимізовані для надзвичайно високого рівня доступності, – це моделі початкового класу HPE Nonstop Compute NS5 X5 та флагманська HPE Nonstop Compute NS9 X5. Як зазначає виробник, вони є частиною портфоліо рішень, ідеальних для критично важливих операцій, таких як обробка платежів, виявлення шахрайства та системи управління виробництвом (MES). Нові пропозиції, доступні вже з 2 червня, включають апаратні та мережеві вдосконалення, що допоможуть компаніям прискорити бізнес-процеси та модернізувати робочі навантаження для сучасних центрів обробки даних.



"Наші клієнти покладаються на рішення HPE Nonstop для критично важливих робочих навантажень. Насправді, один з наших клієнтів з автомобілебудівництва використовує відмовостійкі системи HPE понад 35 років без єдиного незапланованого простою. З запуском HPE Nonstop Compute NS5 X5 та NS9 X5 ми підтверджуємо наше зобов'язання надавати архітектуру, розроблену для відмовостійкості та високої продуктивності, щоб наші клієнти могли масштабувати свій бізнес та впроваджувати інновації з упевненістю», зазначила Кейсі Тейлор (Casey Taylor), генеральний менеджер HPE Nonstop у HPE.



Підкреслюється, що рішення HPE Nonstop Compute забезпечують підвищену обчислювальну потужність завдяки значним поліпшенням пам'яті, пропускної здатності системних з'єднань та продуктивності мережі. Нові рішення включають обчислювальні компоненти, програмне забезпечення, сховища, мережеве обладнання та послуги, побудовані на відмовостійкій архітектурі HPE. Ця архітектура передбачає повносистемний кластер, служби операційної системи та базу даних. Згідно з IDC, рішення HPE Nonstop класифікуються як AL4 з часом безвідмовної роботи 99,999% або 99,9999%.



Нові системи оснащені процесорами Intel Xeon, що забезпечує до 15% більше продуктивності. Модель початкового класу HPE Nonstop Compute NS5 X5 доступна з процесорами Intel Xeon Bronze 3400 серії, а флагманська HPE Nonstop Compute NS9 X5 – з процесорами Intel Xeon Gold 6400 серії. HPE також подвоїла ємність пам'яті для обох моделей, HPE Nonstop Compute NS5 X5 та NS9 X5, пропонуючи до 8 ТБ, що дозволяє клієнтам підвищити продуктивність. Модель HPE Nonstop Compute NS9 X5 забезпечує у 2,5 раза більшу пропускну здатність мережі. Ці оновлення, разом із покращеним підключенням через волоконно-оптичні канали, дозволяють компаніям у фінансовому секторі обробляти більше транзакцій за секунду. У виробничій сфері рішення забезпечує інтеграцію кількох заводів, що призводить до швидшого отримання аналітичних даних, які краще інформують додатки Smart MES.



Модель NS9 X5 може бути кластеризована з двома попередніми поколіннями рішень HPE Nonstop Compute, що дозволяє клієнтам безперешкодно додавати нові сервери до багатогенераційних обчислювальних конфігурацій. Ця можливість дозволяє підприємствам впевнено здійснювати міграцію без простоїв та масштабувати операції за потреби. Це оновлення збігається з оновленням операційної системи, яке впроваджує вдосконалення та додає підтримку багатофакторної аутентифікації (MFA), що допомагає організаціям відповідати вимогам General Data Protection Regulation (GDPR), Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) та процедурі аудиту SOC 2.



Платформа HPE Nonstop Compute розроблена для підприємств у галузях, які вимагають безперебійних операцій. Це включає компанію з оренди автомобілів, яка покладається на HPE Nonstop для обробки 80 000 бронювань на день. У фінансовому секторі шість з десяти провідних повносервісних світових роздрібних банків використовують HPE Nonstop для обробки роздрібних карткових та великих обсягів платежів, функціоналу банкоматів та основних банківських операцій. Ці рішення підтримуються спеціалізованими послугами HPE Services, які надаються інженерами HPE Nonstop Compute, що допомагають клієнтам мігрувати складні критично важливі робочі навантаження. HPE Nonstop Compute NS5 X5 та NS9 X5 будуть доступні окремо або через HPE GreenLake за моделлю споживання "як послуга" з 2 червня.

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