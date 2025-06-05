Huawei - 25 років в Україні та понад 40 освітніх ініціатив

5 июня 2025 г., 17:25

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Компанія «Хуавей Україна» відсвяткувала 25-річчя роботи в нашій країні та підбила підсумки своєї діяльності. Одним із пріоритетних напрямів компанії протягом багатьох років є партнерство з національними університетами та впровадження освітніх програм. Так, спільно з провідними українськими ВНЗ за ці роки було реалізовано понад 40 освітніх ініціатив, спрямованих на розвиток талантів, набуття практичних знань, підтримку молоді та формування сильного кадрового резерву в галузі ІКТ для країни.



Впродовж цих років 1300 студентів взяли участь у різних освітніх проєктах від «Хуавей Україна». Понад 30 закладів вищої освіти, включно зі 134 їхніми укриттями та сховищами, отримали змогу побудувати власні Wi-Fi-мережі для 50 тисяч користувачів. Більш як 400 студентів з 18 українських університетів навчаються в інформаційно-комунікаційних Академіях Huawei. Лише впродовж 2024 року понад 140 студентів пройшли стажування, а більш як 30 стали співробітниками ТОВ «Хуавей Україна».



Зазначено, найбільш масштабним проєктом є ІКТ Академія Huawei, що реалізується у понад 100 країнах у партнерстві з Міжнародною освітньою організацією UNESCO. Мета проєкту — сформувати нове покоління цифрових фахівців, здатних працювати з сучасними технологіями. Понад 83 тисячі навчальних годин — саме стільки українські студенти вже присвятили вивченню хмарних обчислень, штучного інтелекту, Big Data, кібербезпеки, IoT, мережевих технологій та інших ключових напрямів. Huawei відкриває дослідні лабораторії, запускає сертифіковані курси й забезпечує професійну підготовку викладачів за міжнародними стандартами. Для найуспішніших передбачено безоплатні ваучери на сертифікаційні іспити.



«Однією з важливих віх нашого співробітництва є ІКТ Академія Huawei, курси якої надали здобувачам вищої освіти доступ до сертифікації від міжнародної компанії. КПІ ім. Ігоря Сікорського став першим серед українських ЗВО, що інтегрував їх до своїх навчальних програм. А найкращим свідченням ефективності співпраці є той факт, що багато з наших випускників уже працюють у «Хуавей Україна»», — сказав Анатолій Мельниченко, ректор Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».



Навчальні лабораторії Huawei відкриті в НТУУ КПІ ім. Сікорського, ДУІКТ, КАІ та інших університетах. Зокрема, в НТУУ «КПІ ім. Сікорського» працюють лабораторії Datacom, Digital Power і Microwave. Huawei надала для них сучасне обладнання: контролери, комутатори, маршрутизатори, сонячні інвертори та системи накопичення енергії. У серпні й листопаді 2024 року передано додаткові компоненти та зарядні пристрої. Ці лабораторії дозволяють студентам працювати з реальними технологіями нового покоління. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій отримав серверне обладнання Huawei NCE-Campus із вбудованим AI для управління мережами Wi-Fi. Також тут відкрито лабораторію з кібербезпеки, де студенти тестують брандмауери, антивіруси, аналізують вторгнення. Окрім того, компанією передано комплект для стартапу «Розумне паркування на базі AI-камер Huawei».



«Я щиро переконаний у найкращому майбутньому України та нашого університету. Ми вже реалізували чимало амбітних проєктів спільно з «Хуавей Україна»: лабораторія ІКТ Академії Huawei, дуальна освіта, обладнання, укриття з точками доступу Wi-Fi, сертифікати міжнародного зразка та академічні стипендії для талановитих студентів. І ще більше планів у нас на майбутнє: створення спільного Cyber Security Centre, підготовка інструкторів за напрямом «кібербезпека», відкриття додаткових сертифікованих курсів підвищення кваліфікації та багато інших. І ми раді, що у нових починаннях нас і надалі підтримуватиме багаторічний партнер і надійний друг, яким є ваша компанія. Ми вдячні «Хуавей Україна» за багаторічну підтримку та довіру. Разом ми втілюємо сміливі ідеї, формуємо майбутнє і віримо в силу партнерства, яке змінює Україну на краще», — зазначив Володимир Шульга, ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.



Державний університет «Київський Авіаційний інститут» отримав серверне обладнання, точки доступу Wi-Fi, камери відеоспостереження, комутатори та маршрутизатори. У листопаді 2024 року укладено новий меморандум: Huawei передала системи безпеки, енергоощадження, IP-камери. Система дозволяє здійснювати повний моніторинг трафіку, керування доступом і запобігання загрозам. 21 листопада 2024 року анонсовано створення KAI Huawei Excellence Center. Це інноваційний хаб, що включає лабораторію мобільних мереж, ІКТ Академію, конференц-зал та майбутню лабораторію 5G. Студенти та викладачі отримали інтерактивну панель, точки доступу Wi-Fi, маршрутизатори, брандмауери.



«Хочу подякувати «Хуавей Україна» за підтримку. Наші студенти люблять працювати з обладнанням Huawei та брати участь у всіх заходах, які проводить компанія. Країні дуже потрібні хороші інженери, і важливо, щоб під час навчання вони мали доступ до найкращого технічного обладнання. Пишаємося тим, що разом із Huawei ми можемо забезпечувати високий рівень телеком-освіти для майбутніх фахівців індустрії», — прокоментувала Ксенія Семенова, в. о. ректорки Державного університету «Київський авіаційний інститут».



Проєктом, який дозволяє формувати кадровий резерв Huawei, є програма дуальної освіти. Вона реалізується з 2022 року для студентів технічних ВНЗ. Вони щороку проходять тримісячну підготовку за напрямами: радіопланування мобільних мереж, бездротові технології, дата-центри та обладнання Huawei. З часу старту програми в ній взяли участь 67 студентів Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій і Державного університету «Київський авіаційний інститут».



«Хуавей Україна» також активно надає підтримку студентським командам у національних і міжнародних змаганнях. Так, у 2024 році компанія підтримала Ukrainian Programming Cup, в якому взяли участь 762 студенти, об’єднані у 254 команди зі 130 навчальних закладів. А в міжнародному конкурсі Huawei ICT Competition змагалися 76 учасників з України з 14 ВНЗ.

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