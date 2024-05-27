Компанію Ілона Маска xAI оцінили у 24 млрд дол.

27 мая 2024 г., 15:25

Як пише Reuters, стартап Ілона Маска xAI залучив 6 мільярдів доларів в рамках фінансування серії B, досягнувши оцінки в 24 мільярди доларів.

Інвестори зараз роблять великі ставки на конкурентів таких компаній, як OpenAI, в гонці штучного інтелекту.

Раунд фінансування xAI було підтримано інвесторами, включаючи Andreessen Horowitz та Sequoia Capital, повідомила компанія в своєму блозі.

Попередня оцінка компанії Маска становила 18 мільярдів доларів, як повідомив він сам.

Зазначається, що гроші отримані xAI будуть використані для виведення перших продуктів на ринок, створення передової інфраструктури та прискорення досліджень і розробок майбутніх технологій.

«У найближчі тижні ми оголосимо ще багато чого», - написав Маск у своєму екаунті X у відповідь на оголошення про фінансування.

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