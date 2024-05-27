Розумні однофазні інвертори Fusion Solar отримали потужність до 10 кВт

27 мая 2024 г., 16:35

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За заявою «Хуавей Україна», компанія разом із Photomate взяли участь у виставці-форумі розподіленої генерації Green Expo 2024, яка відбувалася 23-24 травня 2024 року у Київському виставковому центрі «АККО Інтернешнл». Компанії виступили генеральними партнерами заходу та представили нові модифікації фотовольтаїчних рішень Huawei FusionSolar для домогосподарств і бізнесу, що підвищують безпеку, ефективність генерації електроенергії та забезпечують автономність під час аварійних відключень. Учасники події обговорили тренди галузі альтернативної енергетики та обмінялися ідеями, спрямованими на збереження і розвиток зеленого та інтелектуального майбутнього.



«Для України шлях до енергетичної незалежності та сталості є особливо важливим. Розвиток відновлювальних джерел енергії — це не лише стратегічна необхідність, а й можливість для окремих людей, бізнесу та всієї країни взяти під контроль своє енергетичне майбутнє. «Хуавей Україна» робить усе можливе для впровадження найсучасніших технологій на українському ринку. Демонструючи останні досягнення у галузі відновлювальної енергетики та сприяючи налагодженню зав’язків, подібні виставки дають змогу бізнесу вивчати нові можливості, громадянам — дізнаватися про сталі практики, а політикам — формувати стійкішу енергетичну інфраструктуру», — прокоментував Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».



Під час заходу «Хуавей Україна» презентувала сучасні рішення з енергоощадження для домогосподарств, зокрема розумні однофазні інвертори SUN2000-8K-LC0 та SUN2000-10K-LC0 потужністю 8 кВт та 10 кВт, більш потужні порівняно з попередньою версією на 2-6 кВт, друге покоління розумної установки зберігання енергії LUNA2000-7/14/21-S1, яка має модульну конструкцію, містить літій-залізофосфатні елементи, може встановлюватися просто неба та підтримує паралельне встановлення до 4 одиниць – сумарно до 82,8 кВт-год.; щит резервного живлення SmartGuard-63A-S0, який забезпечує безшовне перемикання (<20 мс) до резервного живлення під час відключень, моніторинг, енергетичний менеджмент та керування експортом; розумні зарядні пристрої для електромобілів – SCharger-7KS-S0 та SCharger-22KT-S0, яки здатні збільшити рівень власного споживання від сонячної електростанції та повноцінно керуються через систему моніторингу. Для бізнесу компанія представила комерційну лінійку установок зберігання енергії Smart String ESS LUNA2000 з чотирма модифікаціями місткості, усі з яких включають інтелектуальний контролер стійки та інтелектуальну систему керування живленням.



«Сьогодні вперше в Україні ми презентуємо нову систему для дому Fusion Solar Home, яка складається з багатьох елементів. Інноваційна технологія Huawei дозволяє направляти потоки енергії з сонячної станції або акумулятора на конкретні потреби, а у випадку відключень — розтягнути тривалість енергопостачання, вимикаючи непотрібні навантаження. Наразі жоден інший виробник не в змозі надати таке комплексне рішення. Окрім того, для бізнесу ми пропонуємо систему зберігання енергії потужністю 100 кВт і місткістю майже 200 кВт-год. Дана технологія дозволяє зменшувати залежність від електромережі, заощаджувати гроші, а також накопичувати надлишки енергії від сонячної електростанції, що допоможе покрити її споживання у разі блекауту», — поділився Олександр Іващенко, керівник відділу технічних рішень компанії Photomate.



Фахівці «Хуавей Україна» та Photomate взяли участь у низці панельних дискусій Green Expo 2024, зокрема щодо енергонезалежності та зменшення витрат підприємств та домоволодінь, а також перспектив ринку альтернативної енергетики в Україні.

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