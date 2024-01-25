Компʼютерам Macintosh виповнилося 40 років

25 января 2024 г., 14:35

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Як нагадує MacRumors, компʼютеру Macintosh виповнюється 40 років.

Саме 24 січня 1984 р. Стів Джобс представив Macintosh - перший успішний масовий комп'ютер з графічним інтерфейсом користувача.

Як зазначається, оригінальний Macintosh популяризував комп'ютерну мишу, дозволяючи користувачам керувати екранним курсором. Цей метод навігації по комп'ютеру "наведи і клацни" був новим для більшості людей на той час, оскільки персональні комп'ютери тієї епохи, як правило, мали текстовий інтерфейс командного рядка, керований за допомогою клавіатури.

Ось уривок з прес-релізу Apple 1984 року. «Користувачі вказують Macintosh, що робити, просто переміщуючи "мишу" - невеликий вказівний пристрій - для вибору функцій, перелічених у меню та представлених піктограмами на екрані. Користувачам більше не потрібно запам'ятовувати численні та заплутані клавіатурні команди звичайних комп'ютерів. Результатом є радикальна простота використання і значне скорочення часу на навчання. По суті, Macintosh є настільним пристроєм, що пропонує користувачам підвищену корисність і творчість у поєднанні з простотою».

Apple заявляла, що освоєння Macintosh зазвичай займає "лише кілька годин", і рекламувала те, що зараз є базовими функціями комп'ютера, такими як робочий стіл з піктограмами, можливість використовувати кілька програм у вікнах, спадні меню, копіювання та вставка.

А ось цитата Стіва Джобса з прес-релізу. «Macintosh легко поміщається на столі, як з точки зору стилю роботи, так і з точки зору фізичного дизайну. Він займає на столі приблизно стільки ж місця, скільки й аркуш паперу. З появою Macintosh комп'ютер стає помічником для спонтанності та оригінальності, а не перешкодою. Він дозволяє по-новому поглянути на ідеї та стосунки. Macintosh підвищує не лише продуктивність, але й творчість».

Ціна на оригінальний Macintosh починалася з 2495 доларів, що еквівалентно більш ніж 7000 доларів у теперішньому вимірі.

Перший Macintosh базувався на процесорі з тактовою частотою 8 МГц, 128 КБ оперативної пам'яті, мав дисковод для гнучких дисків на 400 КБ, а також послідовні порти для підключення принтера та інших аксесуарів.

Повний текст прес-релізу Apple про Macintosh можна знайти на сайті Стенфордського університету.

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