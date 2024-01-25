Gartner прогнозує зниження світового доходу від напівпровідників на 11% у 2023 році

25 января 2024 г., 12:35

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Глобальні продажі напівпровідників у 2023 році склали 533 млрд дол., що на 11,1% менше, ніж роком раніше, згідно з попередніми результатами дослідження Gartner.



«Хоча циклічність у напівпровідниковій галузі знову була присутня у 2023 р., ринок пережив важкий рік, коли доходи від пам’яті зафіксували одне з найгірших падінь в історії, - відзначив Алан Прістлі (Alan Priestley), віце-президент з аналітики Gartner. - Низькі показники ринку також негативно вплинули на кількох виробників напівпровідників. Лише 9 з 25 найбільших виробників напівпровідників продемонстрували зростання доходів у 2023 році, а 10 зазнали двозначного падіння».



Сукупний дохід 25 найбільших постачальників напівпровідників знизився на 14,1% у минулому році, що склало 74,4% ринку в порівнянні з 77,2% у 2022 році.



Після низьких показників виробників пам’яті у 2023 році, рейтинг 10 найбільших виробників напівпровідників змінився в порівнянні з попереднім роком.



Intel повернув собі перше місце у Samsung, після двох років на другій сходинці. Дохід Intel у 2023 році склав 48,7 млрд дол., тоді як показник Samsung сягнув 39,9 млрд дол.



Виторг Nvidia від продажів напівпровідників у 2023 році зріс на 56,4% до 24 млрд дол., що вперше в історії вивело компанію до п’ятірки лідерів. Це сталося завдяки лідерству на ринку кремнію для штучного інтелекту.



STMicroelectronics піднялася на три сходинки та посіла 8 місце - ту саму позицію, яку вона займала у 2019 році. Її дохід збільшився на 7,7% торік, що значною мірою зумовлено сильними позиціями в автомобільному сегменті.



Продажі продуктів пам’яті знизилися на 37% у 2023 році, зазнавши найбільшого падіння серед усіх сегментів напівпровідникового ринку. «Смартфони, ПК та сервери, три найбільші сегменти для DRAM та NAND, зіткнулися зі слабшим, ніж очікувалося, попитом та надлишковими запасами каналів, особливо в першій половині 2023 року», - підкреслив Джо Ансворт (Joe Unsworth), віце-президент Gartner.



У 2023 році дохід від DRAM знизився на 38,5% до 48,4 млрд дол., а дохід від флеш-пам’яті NAND знизився з 37,5% до 36,2 млрд дол.



Виторг від чипів не повʼязаних з пам’ятю знизився на 3% у 2023 році. На ринку спостерігалося зниження попиту, а надлишкові запаси в каналах збуту негативно впливали на сегмент протягом року.



«На відміну від виробників пам’яті, більшість постачальників непам’яті відчували відносно сприятливу цінову кон’юнктуру у 2023 році, - зазначає Ансворт. - Попит на напівпровідники без пам’яті для додатків АІ був найсильнішим драйвером зростання, причому автомобільний сектор (особливо електромобілі), оборонна та аерокосмічна галузі також випереджали більшість інших сегментів додатків».

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