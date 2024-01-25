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Roboneers створила роботизовану мобільну вогневу позицію «ШабРись»

25 января 2024 г., 14:40

Roboneers з партнерами створила роботизовано мобільну вогневу позицію «ШабРись»

Українська компанія Roboneers розробила пристрій, що замінює і рятує життя кулеметників на полі бою. Засіб складається з двох частин, що можуть функціонувати автономно чи бути керовані з одного пульта. Перша – це турель з кулеметом «ШаБля», що завдяки точній оптичній системі може вести вогонь в деяких випадках навіть більш прицільно, ніж кулеметник. Друга – логістична платформа «Рись», що транспортує вантаж чи людину (для медичних евакуацій), або ж перевозить саму турель «ШаБля».

Завдяки дистанційному керуванню оператора «ШаБля» можна убезпечити, наприклад, у бліндажі. Своєю чергою платформа «Рись» дозволяє військовим транспортувати необхідне спорядження, або безпечніше евакуювати поранених.

«ШабРись» працює на відстані до 1 км і фактично є моторизованим кулеметом, або ж мобільною вогневою позицією. Розробка стала можливою завдяки співпраці кількох DefenceTech-виробників та військових. Вартість комплектацій варіюється – від 25 до 40 тис дол.

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