Количество глобально распечатанных в 2021 г. страниц вырастет на 2%

4 августа 2021 г., 12:25

+11

голос Tweet

После незначительного сокращения на протяжении последних нескольких лет, общемировое количество страниц, распечатанных на офисных и домашних устройствах, в 2020 г. упало на 14% «YoY», до 1,4 трлн, — сообщает IDC. Во внимание аналитиками принимались струйные устройства без учета высокоскоростных моделей, а также лазерные принтеры, МФУ, копиры со скоростью печати 1-69 стр./мин для цветных моделей и 1-90 стр./мин — для монохромных.

Аналитики отмечают заметное изменение соотношения количества страниц, выполненных на лазерной и струйной периферии. Вследствие локдауна количество страниц, распечатанных на преимущественно используемых в офисах лазерных устройствах сократилось на 16% «YoY». C другой стороны, объем выполненных на используемой в домашних условиях струйной технике страниц вырос на 4%.

Прогнозируется, что в 2021 г. общее количество распечатанных страниц увеличится на 2% «YoY», однако не достигнет допандемического уровня. С 2022 г. негативная тенденция возвратится и, вследствие влияния COVID-19, в частности многочисленных безбумажных инициатив и активной цифровой трансформации, усилится. В 2025 г. будет распечатано около 2,3 трлн страниц — ежеминутно в мире будет печататься страницы, общая площадь которых будет соответствовать 39 футбольным полям.

При оптимистичном сценарии CAGR количества распечатанных страниц в период с 2018 по 2025 г. составит −1,9%, а при пессимистическом — сократится на 5,1%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!