Akamai за квартал получила 853 млн долл. из них 325 млн долл. пришлось на Cloud Security Solutions

4 августа 2021 г., 11:45

Компания Akamai Technologies сообщила о финансовых результатах за второй квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит.



Выручка за три месяца выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 853 млн долл., что позволило получить чистую прибыль в размере 1,42 доллара на акцию. Аналитики ожидали 846 млн долл. и 1,38 доллара на акцию.



Выручка от решений по обеспечению безопасности Akamai выросла на 25% в годовом исчислении до 325 млн долл., в то время как доход от "edge technology" снизился на 1% до 528 миллионов долларов.



За отчетный период продажи за пределами США выросли на 15%,.



«Поскольку Интернет становится все более важным для потребителей и предприятий, наши клиенты обращаются к нам больше», отметил генеральный директор Akamai Том Лейтон (Tom Leighton).



Компания планирует получить в текущем квартале от 845 до 860 млн долл.

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