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PocketBook представила 9,7-дюймовый ридер ценой 290 долл.

4 августа 2021 г., 12:44
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PocketBook представила 9,7-дюймовый ридер ценой 290 долл.

Компания PocketBook анонсировала выпуск ридера электронных книг с большим экраном, функцией SMARTlight и обновленным дизайном.

PocketBook 970 оснащен впечатляющим 9,7-дюймовым экраном на базе технологии E Ink Carta, которая, по уверениям производителя, делает экран ридера максимально похожим на обычную печатную книгу.

Как отмечается, на экране с большой диагональю пользователи могут делать заметки и закладки, выделять и сохранять важные части текста, пользоваться словарем.

В отличие от обычных подсветок, технология SMARTlight позволяет настраивать не только яркость экрана, но и его цветовую температуру. Пользователи могут читать с максимальным комфортом при любом освещении, выбирая теплые или холодные тона подсветки в зависимости от настроения и личных предпочтений. При выборе автоматического режима, настройки будут меняться в зависимости от времени суток. Кроме того, пользователи могут создавать собственные шаблоны с настройками яркости, быстро подстраивая экран под свои потребности в нужный момент.
 
По заявелению компании, PocketBook 970 получил более сдержанный и прагматичный дизайн, который обязательно придется по душе любителям классики. Но главное новшество модели – кнопки управления перемещены с нижней панели на боковую, правую. Для многих читателей, ридер станет еще более эргономичным и удобным, благодаря возможности перелистывать страницы с помощью боковых кнопок. При этом, G-сенсор, который определяет ориентацию экрана устройства, делает PocketBook 970 гаджетом как для правшей, так и для левшей.

Габариты модели составляют 236,2 × 173 × 7,9 мм, что делает ее одним из самых компактных устройств в категории ридеров с экраном подобного размера.

PocketBook 970 поддерживает 19 книжных и 4 графических формата. Благодаря таким сервисам как PocketBook Cloud и PocketBook Reader, книги (и целые библиотеки) можно синхронизировать между разными устройствами. А с помощью сервисов Dropbox и Send-to-PocketBook, а также встроенному Wi-Fi, пользователи могут переносить книги в ридер всего в несколько кликов.

PocketBook 970 оснащен производительным двухъядерным процессором, который обеспечивает высокую скорость загрузки книг, работы приложений и плавность перелистывания страниц. А благодаря аккумулятору на 2200 мАч, ридер может работать без подзарядки до 1 месяца.

Цена в Украине на PocketBook 970 составит около 290 долларов. Продукт ожидается в продаже в конце сентября.

PocketBook представила 9,7-дюймовый ридер ценой 290 долл.

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